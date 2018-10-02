Sindicato entra em ação que aponta risco em imóveis públicos

O Hospital Infantil de Vitória é um dos prédios públicos que estão sem o alvará dos Bombeiros Crédito: Marcelo Prest

A ação civil pública que cobra do Estado e da Prefeitura de Vitória uma solução para os prédios públicos que funcionam sem o alvará do Corpo de Bombeiros ganhou um novo componente: o Sindicatos dos Servidores Públicos (Sindipúblicos).

O diretor jurídico do sindicato informou que já solicitou à Justiça a participação no processo como terceiro interessado. A situação é grave e afeta a todos os servidores, além da população que demanda os serviços públicos, e por isto queremos participar e acompanhar o processo, explicou Amarildo Batista Santos.

O assunto foi tema de uma reportagem de A GAZETA divulgada no último domingo . Levantamento realizado pelo Corpo de Bombeiros, e presente na ação, mostra que em Vitória estão localizados 277 prédios públicos que pertencem à Prefeitura da Capital e ao Estado. Deste total, 97% funcionam sem o alvará da Corporação, que atesta segurança contra pânico e incêndio.

A situação é considerada um desrespeito às legislações estadual e municipal, que exigem o documento de todos e cuja ausência pode, por exemplo, impedir a abertura de um empreendimento ou até fechá-lo. Exige do particular o que ele não cumpre, pondera Amarildo.

A ação foi proposta pela 26ª Promotoria de Vitória. Nela é relatado que a maioria dos imóveis listados pelo Corpo de Bombeiros, pela ausência do alvará, não apresentam as exigências mínimas para o seu devido funcionamento. Desprovidos dos padrões mínimos de segurança, inclusive de prevenção de incêndio e espaço para circulação de pessoas, diz o texto assinado pelo promotor Marcelo Zenkner.

Em decorrência disso, o juiz Mário da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual determinou um prazo de 180 dias para que Estado e Prefeitura de Vitória corrijam a situação. Fixou ainda multa de R$ 100 por imóvel não regularizado dentro do prazo.

Em sua decisão, do dia 29 de agosto, o juiz assinala que legislação estadual estabelece que o alvará dos bombeiros é documento obrigatório para toda edificação, incluindo as públicas.

Segundo Amarildo, há décadas os servidores sofrem com a situação destes prédios, que funcionam em situação precária. Não há alvará do Corpo de Bombeiros porque a situação é de perigo até estrutural. Há sedes de órgãos importantes que funcionam escoradas por barras de ferro, outras estão condenadas ou são ambientes de total insalubridade, assinala.

São problemas que afetam a saúde dos servidores e ainda dos que visitam o local. Muitos servidores estão com problemas respiratórios, por exemplo. Já fizemos, inclusive, várias denúncias ao Ministério Público do Trabalho, relata Amarildo.

O diretor observa ainda que em muitos destes prédios públicos a demora em realizar as obras necessárias, exigidas até pelos bombeiros, acabam deixando a situação mais complicada e onerosa. Acabam tendo que construir novas sedes ou alugar, relata.