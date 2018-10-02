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Sem alvarás

Sindicato entra em ação que aponta risco em imóveis públicos

Diretor de Sindipúblicos diz que situação de prédios sem alvará 'é grave e afeta servidores'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 02:41

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 02:41

O Hospital Infantil de Vitória é um dos prédios públicos que estão sem o alvará dos Bombeiros Crédito: Marcelo Prest
A ação civil pública que cobra do Estado e da Prefeitura de Vitória uma solução para os prédios públicos que funcionam sem o alvará do Corpo de Bombeiros ganhou um novo componente: o Sindicatos dos Servidores Públicos (Sindipúblicos).
> Prédios públicos: nove em cada 10 estão sem alvará
O diretor jurídico do sindicato informou que já solicitou à Justiça a participação no processo como terceiro interessado. A situação é grave e afeta a todos os servidores, além da população que demanda os serviços públicos, e por isto queremos participar e acompanhar o processo, explicou Amarildo Batista Santos.
O assunto foi tema de uma reportagem de A GAZETA divulgada no último domingo. Levantamento realizado pelo Corpo de Bombeiros, e presente na ação, mostra que em Vitória estão localizados 277 prédios públicos que pertencem à Prefeitura da Capital e ao Estado. Deste total, 97% funcionam sem o alvará da Corporação, que atesta segurança contra pânico e incêndio.
A situação é considerada um desrespeito às legislações estadual e municipal, que exigem o documento de todos e cuja ausência pode, por exemplo, impedir a abertura de um empreendimento ou até fechá-lo. Exige do particular o que ele não cumpre, pondera Amarildo.
A ação foi proposta pela 26ª Promotoria de Vitória. Nela é relatado que a maioria dos imóveis listados pelo Corpo de Bombeiros, pela ausência do alvará, não apresentam as exigências mínimas para o seu devido funcionamento. Desprovidos dos padrões mínimos de segurança, inclusive de prevenção de incêndio e espaço para circulação de pessoas, diz o texto assinado pelo promotor Marcelo Zenkner.
Em decorrência disso, o juiz Mário da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual determinou um prazo de 180 dias para que Estado e Prefeitura de Vitória corrijam a situação. Fixou ainda multa de R$ 100 por imóvel não regularizado dentro do prazo.
Em sua decisão, do dia 29 de agosto, o juiz assinala que legislação estadual estabelece que o alvará dos bombeiros é documento obrigatório para toda edificação, incluindo as públicas.
Segundo Amarildo, há décadas os servidores sofrem com a situação destes prédios, que funcionam em situação precária. Não há alvará do Corpo de Bombeiros porque a situação é de perigo até estrutural. Há sedes de órgãos importantes que funcionam escoradas por barras de ferro, outras estão condenadas ou são ambientes de total insalubridade, assinala.
São problemas que afetam a saúde dos servidores e ainda dos que visitam o local. Muitos servidores estão com problemas respiratórios, por exemplo. Já fizemos, inclusive, várias denúncias ao Ministério Público do Trabalho, relata Amarildo.
O diretor observa ainda que em muitos destes prédios públicos a demora em realizar as obras necessárias, exigidas até pelos bombeiros, acabam deixando a situação mais complicada e onerosa. Acabam tendo que construir novas sedes ou alugar, relata.
Na lista feita pelos Bombeiros, estão 277 imóveis localizados na cidade de Vitória. Deste total, 105 pertencem ao Estado. Só sete deles estão em situação regular. A Prefeitura possui 172 prédios públicos, dos quais só um está em situação regular, ou seja, com alvará liberado pelos Bombeiros. Os outros são irregulares. Do total de prédios públicos (277), a maior parte (226), não teve os documentos encontrados no sistema.

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