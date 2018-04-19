Sindicato dos Médicos quer botão do pânico e escolta armada em hospitais

Policial faz patrulhamento no PA de Alto Lage, em Cariacica, onde já ocorreram problemas de segurança Crédito: Marcelo Prest

Diante dos casos frequentes de violência, o Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes) defende que sejam tomadas medidas de segurança para reduzir as ocorrências. Botão de pânico para os profissionais e vigilância armada nas unidades de saúde (postos, pronto-atendimentos, hospitais) já foram propostos.

Para o presidente da entidade, Otto Baptista, as ações poderiam prevenir os episódios de violência que, em sua opinião, muitas vezes são gerados pela falta de estrutura das unidades.

Temos rodado o Estado e não há interesse em melhorar a situação. Na Grande Vitória, 70% delas estão sem a mínima condição de atender a população, revela.

Além disso, Otto Baptista afirma que muitos postos estão em bairros violentos onde poucos médicos se dispõem a trabalhar justamente porque não há segurança. Fico pensando por que os vereadores não criam um para segurança armada nas unidades? E o botão do pânico, uma coisa tão barata, por que ainda não foi oferecido? Será que só vão tomar providência quando um médico morrer?, questiona o presidente do Simes.

O Pronto-Atendimento de Alto Lage, Cariacica, é um desses exemplos de insegurança, onde já houveram casos de agressões a médicos e foi colocado patrulhamento dentro da unidade.





REFLEXOS

O advogado Bruno Toledo, professor universitário e doutorando em política social, observa que a sociedade brasileira vive em um contexto de violência generalizada e isso se reflete em casa, nas ruas, nas escolas e também nos postos de saúde.

Precisamos entender o todo para depois olhar para essa especificidade do serviço público de saúde, que é claramente insuficiente diante da demanda da população. O sistema de saúde é violador de direitos quando nega o acesso, não oferece um atendimento adequado, argumenta.

Há também, segundo ele, uma crescente onda de intolerância e as pessoas não conseguem compreender uma demora ou um não colocado tecnicamente.

Toledo ressalta que nada justifica a violência praticada contra um médico ou outro profissional, até porque também são vítimas desse sistema de saúde que não oferece condições de trabalho, mas que é necessária a compreensão de como se chegou até esse ponto.