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Sinal ruim da Vivo faz Prefeitura de Viana recorrer à Anatel

Segundo o órgão, problema que ocorre há quatro meses está afetando o comércio local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 16:20

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 16:20

Prefeitura de Viana quer melhorias no sinal de telefonia móvel Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Viana
Revoltada com o problema na comunicação da Vivo em Viana, a prefeitura do município protocolou, na última quinta-feira (18), um pedido de melhorias, junto à Agência Nacional de Telecomunicações  Anatel.
"Solicitamos a esta instituição apoio no que tange ao restabelecimento da prestação de serviços, sem problemas futuros, e esclarecimentos quanto ao problema que é recorrente e ainda que a instituição cumpra as obrigações legais", consta no ofício 036/2018, enviado a Anatel.
Segundo o órgão, há quatro meses o serviço de telefonia "apresenta falhas de grandes períodos em seu funcionamento, deixando boa parte da população sem acesso ao serviço que é essencial".
A Prefeitura de Viana ainda reforça os prejuízos ao comércio local. O ofício 036/2018 enviado destaca que o problema influencia de forma negativa na economia local, pois muitos comerciantes utilizam o sinal da operadora em seus equipamentos. Além disso, diversos serviços da administração municipal no atendimento ao cidadão também são afetados.
Procurada, a Vivo disse que está apurando o caso.

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