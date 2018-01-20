Sinal ruim da Vivo faz Prefeitura de Viana recorrer à Anatel

Prefeitura de Viana quer melhorias no sinal de telefonia móvel Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Viana

Revoltada com o problema na comunicação da Vivo em Viana, a prefeitura do município protocolou, na última quinta-feira (18), um pedido de melhorias, junto à Agência Nacional de Telecomunicações  Anatel.

"Solicitamos a esta instituição apoio no que tange ao restabelecimento da prestação de serviços, sem problemas futuros, e esclarecimentos quanto ao problema que é recorrente e ainda que a instituição cumpra as obrigações legais", consta no ofício 036/2018, enviado a Anatel.

Segundo o órgão, há quatro meses o serviço de telefonia "apresenta falhas de grandes períodos em seu funcionamento, deixando boa parte da população sem acesso ao serviço que é essencial".

A Prefeitura de Viana ainda reforça os prejuízos ao comércio local. O ofício 036/2018 enviado destaca que o problema influencia de forma negativa na economia local, pois muitos comerciantes utilizam o sinal da operadora em seus equipamentos. Além disso, diversos serviços da administração municipal no atendimento ao cidadão também são afetados.