Simulador de voo no Aeroporto de Vitória é opção para as férias no ES

O simulador de voo está aberto à visitação no Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Para quem deseja se aventurar e sonha ser piloto de avião por um dia, um simulador de voo é uma boa opção de entretenimento. Ele está aberto à visitação no Aeroporto de Vitória durante todo o mês de julho. O equipamento foi criado pelo capixaba Valmir Freitas.

Em entrevista ao Gazeta Online, o capixaba contou que desde criança sonhava em ser piloto de avião, mas não concretizou o desejo por falta de oportunidade. "Era um sonho de criança e não tinha como ser piloto de avião, porque precisava estudar muito. Como brasileiro não desiste, eu falei: 'gente, eu tenho que realizar o meu sonho'. A única maneira que eu tinha era construir o meu próprio avião", disse.

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Por oito anos, Valmir construiu a aeronave e pelo menos há um ano o simulador está no mercado. "Só agora que conseguimos um ponto definitivo para estar com ele aberto ao público. A gente já participou de algumas festas, alguns eventos, mas eram eventos esporádicos", contou.

Ele, que tinha o sonho de ser piloto, se sentiu realizado após finalização da aeronave. "Após eu ter feito todo o trabalho de construção, eu aprendi para que serve cada situação ali. Então dentro desse conceito, hoje eu posso dizer que sou piloto, mas não piloto de verdade, mas sou piloto de simulador de voo, que representa basicamente tudo que tem em uma aeronave de verdade".

O equipamento pode ser usado por pessoas de todas as idades. Segundo o capixaba, o simulador, além da diversão, é uma ótima oportunidade para quem tem medo de andar de avião. "A gente recebe pessoas idosas, crianças. Eles vêm trazer um parente pra fazer uma viagem e, muitas das vezes, essas pessoas não vão viajar de avião por medo. Então a gente consegue fazer esse trabalho com as pessoas. Está sendo um bem comum, ajudar as pessoas".

O simulador de aeronave Real 737-800 possui cinco metros de comprimento e três de altura. O equipamento está disponível à visitação no Aeroporto de Vitória, inicialmente, durante todo o mês de junho. O valor para usar o simulador é de R$ 50,00  por 10 minutos  com direito a um acompanhante. Para visitar, a entrada é gratuita. Tirar foto e fazer vídeos só é permitido para quem for fazer a simulação.

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SERVIÇO:

Simulador de voo no Aeroporto de Vitória

Funcionamento: todos os dias (exceto às terças-feiras)

Horário: 12h às 20h

Valor: R$ 50,00  por 10 minutos  com direito a um acompanhante