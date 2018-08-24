Show de MC Koringa é cancelado e fã recebe indenização no ES

Uma produtora de eventos foi condenada a pagar indenização de R$ 3 mil por dano moral e R$ 1.680 por dano material a uma fã do famoso cantor de funk MC Koringa. Ela teria comprado ingresso para o show do artista que acabou não comparecendo para a apresentação que seria realizada em um clube na cidade de Barra de São Francisco, na região Noroeste do, no dia 1º de janeiro de 2016. A decisão foi do juiz do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública do município.