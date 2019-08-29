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Previsão do tempo

Sexta-feira com previsão de sol entre nuvens no Espírito Santo

Uma massa de ar quente e seco deixa o tempo firme em grande parte do Estado
Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

29 ago 2019 às 17:07

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 17:07

Sexta-feira com de sol e algumas nuvens no Estado Crédito: Marcelo Prest
Depois de dias com grande nebulosidade no Espírito Santo, a sexta-feira(30) promete ser de sol com algumas nuvens, por conta da atuação de uma massa de ar quente e seco que deixa o tempo firme em grande parte do Estado. 
No extremo Norte capixaba há a possibilidade de chuva rápida e esparsa. O vento tem moderada intensidade em trechos do litoral sul e da Grande Vitória.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 17°C e a máxima de 28°C, segundo o CLIMATEMPO. Na Região Sul, os termômetros registram nas áreas menos elevadas mínima de 14°C e a máxima de 28°C, enquanto nas áreas altas a mínima é de 11°C e máxima não ultrapassa os 24°C.
> Marinha alerta para ventos de até 74 km/h em Vitória
Com possibilidade de chuva rápida em alguns momentos do dia, na Região Norte, sol entre algumas a temperatura mínima é de 16°C e a máxima de 25°C.
Região Serrana, registra as menores temperaturas nas áreas mais altas, com mínima de 7°C e máxima de 23°C.

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