Setor de transportes teme migração de bandidos para o Estado

Assaltantes roubaram lote milionário de celulares em aeroporto no Rio. Carga saiu do Espírito Santo Crédito: Reprodução

Diante da atuação das forças de segurança no Rio de Janeiro a partir da intervenção federal, o setor de transportes do Espírito Santo já está em alerta com a possibilidade de migração da criminalidade para terras capixabas.

Esse é um receio de Mario Natali, superintendente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado do Espírito Santo (Transcares), ao avaliar o cenário local e nacional.

Nossos números de roubos de cargas são pequenos em relação aos demais estados do Sudeste e de outras regiões. O meu medo é a migração da violência para cá, se os criminosos imaginarem que podem encontrar alguma facilidade. No Rio, por exemplo, com as forças de segurança em cima, os bandidos podem se sentir pressionados a fugir e resolverem agir por aqui, analisa.

Natali prefere não falar em números absolutos, até para não chamar a atenção, mas diz que 86% dos roubos de cargas do país acontecem no Sudeste e a contribuição do Espírito Santo nessa conta é de 1%. O maior volume é registrado em São Paulo, seguido do Rio e de Minas Gerais, segundo o superintendente.

No Rio de Janeiro, em menos de uma semana, dois roubos de cargas milionárias foram registrados no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) esse mês.

AÇÕES PREVENTIVAS

Para impedir casos assim, Natali destaca algumas ações no Espírito Santo que têm contribuído para reduzir as ocorrências e ele espera que possam ser um impeditivo para os bandidos virem para o Estado.

Uma das iniciativas é um grupo de trabalho, que envolve as polícias, empresas do setor e órgãos como Infraero e Codesa.

Nos reunimos a cada dois meses, fazemos estudos de casos, sugestões. É um trabalho de articulação e cooperação mútua e uma forma de nos antecipar aos problemas, observa Natali.

PUNIÇÕES

O superintendente do Transcares diz ainda que o Espírito Santo tem uma legislação, que inclusive já serviu de parâmetro a outros Estados, que estabelece punição mais severa àqueles que receptarem produtos provenientes de roubo.

Toda vez que alguém estiver envolvido na receptação de objeto de furto, roubo ou até estelionato, o delegado é obrigado a encaminhar o inquérito à Secretaria da Fazenda e o transportador ou comerciante tem a inscrição cassada. Assim, ele deixa de ter legitimidade para operar, conclui Natali.

OS CASOS

VIRACOPOS

O assalto

Em 4 de março deste ano, por volta das 21h40, cinco homens armados com fuzis invadiram o pátio do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e roubaram um malote de cerca de US$ 5 milhões em espécie. A ação toda durou aproximadamente seis minutos, e nenhum tiro foi disparado.

A carga

O dinheiro do roubo era parte da carga de um avião da Lufthansa e tinha como destino a cidade de Zurique, na Suíça.

Origem e destino

A aeronave saiu de Guarulhos (SP) e parou em Campinas para recolher mais carga e, na sequência, o cargueiro seguiria para Dacar, no Senegal.

GALEÃO

O assalto

Na noite do último domingo, três homens roubaram uma carga de celulares avaliada em R$ 3,4 milhões. O roubo aconteceu no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador.

A carga

O lote roubado é de aparelhos Samsung Galaxy S9 e vale um milhão de dólares (R$ 3,4 milhões). O modelo está sendo lançado hoje no país.

Origem e destino

A carga saiu do Espírito Santo e foi roubada no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

VITÓRIA

A tentativa de assalto

Em janeiro do ano passado, bandidos armados invadiram a pista do Aeroporto de Vitória com a intenção de assaltar um avião, que havia acabado de pousar, carregado de dinheiro. O grupo criminoso entrou no aeroporto através do trecho em obras na Avenida Adalberto Simão Nader em uma caminhonete pintada de amarelo com adesivos da Infraero. Ao ter o plano descoberto, abandonaram o veículo e fugiram.