DHPP, em Vitória Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Após o assassinato do policial civil Alessandro Gomes Ferrari, de 46 anos, no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, sete pessoas foram detidas e encaminhadas para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, para serem ouvidas.

O DHPP está movimentado desde o início da manhã. Inclusive, está previsto um novo pronunciamento do secretário estadual de Segurança Pública, o coronel Nylton Rodrigues.

Your browser does not support the audio element. Sete pessoas são detidas após morte de policial em Cariacica

O caso aconteceu por volta das 19 horas deste domingo (28), quando o policial estava indo buscar a amiga de uma das filhas para a festa da menina que fez aniversário neste domingo.

Alessandro Gomes Ferrari policial civil morto após tentativa de latrocínio em Cariacica Crédito: DIVULGAÇÃO

De acordo com o coronel Nylton Rodrigues, por volta das 19 horas, Alessandro e a esposa estavam voltando de carro da igreja antes de buscar a menina.

DINÂMICA DO CRIME

De acordo com policiais do DHPP, no carro havia apenas o policial e a esposa, quando aconteceu a abordagem dos criminosos. O policial teria saído com as mãos para o alto, andado de costas e pisado em falso em um buraco na rua.

No mesmo instante, um dos criminosos efetuou um disparo contra ele no peito e, nesse momento, o policial caiu. Quando Alessandro já estava no chão, o bandido teria visto a arma do policial na cintura e com a pistola de Alessandro deu um tiro na cabeça dele. O criminoso fugiu com a arma.

LOCAL DO CRIME

O crime aconteceu próximo à escola Hunney Everest Piovesan. A vítima foi baleada na cabeça e no tórax, socorrida por uma viatura da PM e encaminhada para o Hospital São Francisco, em Campo Grande, onde faleceu.

A princípio, as investigações apontam para um provável latrocínio, mas o fato é que perdemos um grande profissional admirado por todos, pai de família com esposa e duas filhas. Nylton Rodrigues, secretário de Estado da Segurança

Alessandro trabalhava como investigador da Delegacia de Combate às Drogas (Decod) e estava na polícia civil desde 2010. Antes atuou na Secretaria de Justiça (Sejus).

VELÓRIO

O corpo de Alessandro já foi liberado pela família no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e será levado para a Comunidade Jesus Menino, em Campo Grande.