Sesp inicia operação para abastecimento de postos do Espírito Santo

Operação da Sesp inicia abastecimento de postos de combustíveis Crédito: Raquel Lopes

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) divulgou no início da noite deste sábado (26) que, durante a tarde, iniciou o processo de recomposição do abastecimento de postos de combustíveis na Grande Vitória e em outros municípios do Espírito Santo.

O secretário e Comandante Geral da Polícia Militar, Nylton Rodrigues, e o Coronel Alexandre Ramalho, vão dar entrevista para falar sobre a operação.

LINHARES

No início da tarde deste sábado, carretas com gasolina chegaram a alguns postos de Linhares, no Norte do Espírito Santo, com escolta da Polícia Militar. Os veículos estavam retidos em trechos da BR 101 por causa da greve dos caminhoneiros, que começou na última segunda-feira (21) e mantém bloqueios na rodovia para impedir que caminhões com insumos sigam viagem. Um posto no bairro Conceição recebeu uma carreta com 18 mil litros do combustível.