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Orla de Vitória

Serviços gratuitos de saúde em Camburi

O Sesi Saúde Total acontece amanhã com atividades de promoção do bem-estar

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 11:30
Aulão de alongamento está na programação Crédito: Fernando Madeira
A Praia de Camburi receberá novamente o Sesi Saúde Total, neste domingo (10), entre as 9h e 14h. O evento, totalmente gratuito, tem o objetivo de reduzir o sedentarismo da sociedade e oferecer serviços de saúde e de atividade física.
Entre as ações estão a aferição da pressão arterial, teste de glicemia, cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal), orientação nutricional, orientação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, aulas de zumba e alongamento, entre outros. Além dos atendimentos, o evento é também uma boa opção de entretenimento, já que contará com shows da dupla sertaneja Breno e Lucas e do Trio Mafuá com a Orquestra Camerata.
O Sesi Saúde Total já será montado neste sábado (9) de manhã. Com a estrutura pronta, ocorrerá um ensaio geral para os músicos realizarem a passagem de som no palco. O diretor de saúde e segurança do Serviço Social da Indústria no Estado (Sesi-ES), Julio Zorzal, estará presente.
Neste domingo, o Sesi Saúde Total terá uma arena com várias tendas montadas no bolsão quatro de estacionamento da praia, onde haverá profissionais da área da saúde designados para orientar os capixabas sobre a prevenção de doenças e esclarecer dúvidas.
Um atrativo do evento é a tenda do Sesi, que realiza um trabalho exclusivo para verificar o índice de aptidão física do bem-estar. Este identificador é inovador e desenvolvido por especialistas em Medicina do Exercício, e tem o objetivo principal de avaliar fisicamente os participantes, de forma a auxiliá-los em busca de uma vida mais saudável e ativa. O índice reúne composição corporal, equilíbrio e coordenação motora.
Para agitar o público estimado em cinco mil pessoas, o Trio Mafuá vai se unir à Orquestra Camerata do Sesi a partir das 11h35. Em seguida, para encerrar o encontro de forma bem romântica, a dupla Breno e Lucas apresentará seu repertório sertanejo durante show no palco principal, das 12h50 às 14h.
Esta será a 4ª edição do Sesi Saúde Total em 2018, que ainda tem outras 14 etapas a serem realizadas. Neste ano, o projeto já passou por Salvador, Porto Velho e Goiânia. Em 2017, mais de 65.000 pessoas foram beneficiadas pelo evento itinerante. A meta para esta nova temporada é atender 90.000 pessoas pelo Brasil.

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