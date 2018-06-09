Serviços gratuitos de saúde em Camburi

Aulão de alongamento está na programação Crédito: Fernando Madeira

A Praia de Camburi receberá novamente o Sesi Saúde Total, neste domingo (10), entre as 9h e 14h. O evento, totalmente gratuito, tem o objetivo de reduzir o sedentarismo da sociedade e oferecer serviços de saúde e de atividade física.

Entre as ações estão a aferição da pressão arterial, teste de glicemia, cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal), orientação nutricional, orientação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, aulas de zumba e alongamento, entre outros. Além dos atendimentos, o evento é também uma boa opção de entretenimento, já que contará com shows da dupla sertaneja Breno e Lucas e do Trio Mafuá com a Orquestra Camerata.

O Sesi Saúde Total já será montado neste sábado (9) de manhã. Com a estrutura pronta, ocorrerá um ensaio geral para os músicos realizarem a passagem de som no palco. O diretor de saúde e segurança do Serviço Social da Indústria no Estado (Sesi-ES), Julio Zorzal, estará presente.

Neste domingo, o Sesi Saúde Total terá uma arena com várias tendas montadas no bolsão quatro de estacionamento da praia, onde haverá profissionais da área da saúde designados para orientar os capixabas sobre a prevenção de doenças e esclarecer dúvidas.

Um atrativo do evento é a tenda do Sesi, que realiza um trabalho exclusivo para verificar o índice de aptidão física do bem-estar. Este identificador é inovador e desenvolvido por especialistas em Medicina do Exercício, e tem o objetivo principal de avaliar fisicamente os participantes, de forma a auxiliá-los em busca de uma vida mais saudável e ativa. O índice reúne composição corporal, equilíbrio e coordenação motora.

Para agitar o público estimado em cinco mil pessoas, o Trio Mafuá vai se unir à Orquestra Camerata do Sesi a partir das 11h35. Em seguida, para encerrar o encontro de forma bem romântica, a dupla Breno e Lucas apresentará seu repertório sertanejo durante show no palco principal, das 12h50 às 14h.