Serra terá sistema de aluguel de bicicletas em 2019

Rede cicloviária da Serra Crédito: Jansen Lube/Secom-PMS

Assim com os municípios de Vila Velha Vitória , a Serra também terá o sistema de empréstimo de bicicletas. A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) no site da Prefeitura. Cerca de 200 unidades serão disponibilizadas para a população, distribuídas entre 20 estações.

Dentre os bairros contemplados estão Novo Horizonte, Jardim Atlântico, Colina de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras e Portal de Jacaraípe. Os locais foram escolhidos devido a conexão com a rede cicloviária. A expectativa é que o sistema esteja em funcionamento no primeiro semestre de 2019.

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A liberação do uso das bicicletas será por meio de um aplicativo de celular e quatro planos serão disponibilizados para as pessoas: diário, semanal, mensal e anual, entretanto os valores ainda não fora definidos. A previsão é que o serviço funcione todos os dias, das 5h às 23h, e a devolução de bicicletas até às 00h. Um processo de licitação para escolher a empresa que vai operar o sistema está em andamento.

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