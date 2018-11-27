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Serra terá sistema de aluguel de bicicletas em 2019

Expectativa é que o serviço esteja em funcionamento no primeiro semestre do ano que vem; um processo de licitação para escolher a empresa que vai operar o sistema está em andamento

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 19:07
Rede cicloviária da Serra Crédito: Jansen Lube/Secom-PMS
Assim com os municípios de Vila Velha e Vitória, a Serra também terá o sistema de empréstimo de bicicletas. A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) no site da Prefeitura. Cerca de 200 unidades serão disponibilizadas para a população, distribuídas entre 20 estações.
Dentre os bairros contemplados estão Novo Horizonte, Jardim Atlântico, Colina de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras e Portal de Jacaraípe. Os locais foram escolhidos devido a conexão com a rede cicloviária. A expectativa é que o sistema esteja em funcionamento no primeiro semestre de 2019.
VEJA
TRANSPORTE COMPARTILHADO
A liberação do uso das bicicletas será por meio de um aplicativo de celular e quatro planos serão disponibilizados para as pessoas: diário, semanal, mensal e anual, entretanto os valores ainda não fora definidos. A previsão é que o serviço funcione todos os dias, das 5h às 23h, e a devolução de bicicletas até às 00h. Um processo de licitação para escolher a empresa que vai operar o sistema está em andamento.
ADULTO E INFANTIL
As bicicletas serão separadas para adultos e crianças. Os veículos destinados aos adultos terão câmbio manual com três marchas, freios dianteiros e traseiros, retrovisor, campainha e chip de rastreamento; já os de uso infantil terá rodinhas retráteis e comportam crianças de até 10 anos, com altura máxima de 1,5 metros. A Prefeitura informou, ainda, que 2% das bicicletas serão adaptadas para deficientes físicos.

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