Serra terá árvore de Natal equivalente a prédio de 15 andares

O período de clima natalino chegou na Serra. O município já começou a construir uma árvore de Natal no Parque da Cidade, em Laranjeiras, cuja estrutura completa terá, ao todo, 45 metros, o equivalente a um prédio de 15 andares. Com inauguração marcada para o dia 7 de novembro, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, afirma que será a terceira maior árvore de Natal do Brasil.