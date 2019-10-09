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Fim de ano chegando

Serra terá árvore de Natal equivalente a prédio de 15 andares

De acordo com informações da prefeitura, será a terceira maior do Brasil

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 11:22

Publicado em 

09 out 2019 às 11:22
Montagem de árvore de Natal no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS
O período de clima natalino chegou na Serra. O município já começou a construir uma árvore de Natal no Parque da Cidade, em Laranjeiras, cuja estrutura completa terá, ao todo, 45 metros, o equivalente a um prédio de 15 andares. Com inauguração marcada para o dia 7 de novembro, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, afirma que será a terceira maior árvore de Natal do Brasil.
Além da árvore, uma decoração com pisca-pisca e papai noel ficará em exibição até o dia 3 de janeiro. Serra-Sede também irá receber decoração especial com árvore de Natal.

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