Serra e Cariacica não vão ter iluminação especial de Natal

Árvore de Natal na Norte-Sul, em Vitória, em 2014 Crédito: Yuri Barichivich - 18/12/2014

Os municípios de Serra e Cariacica não vão preparar decoração de Natal para as ruas e prédios públicos este ano. Em 2017, as cidades também não montaram os enfeites natalinos.

O procurador-geral da Serra, Vitor Silvares, explicou que a prefeitura tinha intenção de montar a decoração e, para isso, abriu processo de licitação por duas vezes. Em ambos os casos, uma liminar judicial suspendeu a licitação.

Segundo Silvares, os processos foram movidos pelas empresas que travaram um impasse na Justiça.

Terça-feira (30), porém, diante da liminar que suspende a segunda licitação, a Prefeitura da Serra decidiu revogar o processo, fazendo assim com que o município não tenha decoração de Natal pelo segundo ano consecutivo.

Só para instalar demoraria cerca de 20 dias. Por isso, por falta de tempo hábil, o município da Serra decidiu revogar a decisão. Então, este ano não tem enfeite de natalino, afirma o procurador-geral.

Já a Prefeitura de Cariacica informou, por nota, que não trabalhará com iluminação de Natal, mas estuda criar um espaço de lazer para os moradores.

A administração municipal não entrou em detalhes sobre o que se trata o espaço de lazer. Afirmou, apenas, que O projeto ainda em fase de elaboração.

A Prefeitura de Vitória, por sua vez, não informou se a Capital terá ou não iluminação de Natal. O município ainda não tem definições sobre o assunto.

Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Vila Velha, não retornou o contato da reportagem para dizer se a cidade contará com decoração especial natalina.

SEM LUZ

No ano passado, Vitória, Cariacica e Serra não montaram decoração de Natal. Em Cariacica, aliás, o investimento não é feito desde 2014. O motivo apontado pelos municípios foi corte de gastos.

Em 2017, só Vila Velha decorou as ruas da cidades com o tema natalino. A decoração foi inaugurada no final do mês de novembro. No total, foram 13 pontos contemplados. Entre eles as praias de Itapoã e Itaparica. A Praça Pedro Valadares e a Igreja Nossa Senhora da Glória, na Barra do Jucu, também estavam entre os pontos que serão iluminados no município.

LUZ A PARTIR DE 24 DE NOVEMBRO

O Brilho de Natal, como é chamada a iluminação especial em Domingos Martins, na região serrana, vai começar partir do dia 24 de novembro com a Vila de Papai Noel. Neste ano, mais de 300 mil micro lâmpadas serão responsáveis por fazer o trabalho de iluminação cênica, além de video mapping e cenários virtuais que também serão criados.

Em sua 22ª edição, o Brilho de Natal neste ano ficará exposto por 45 dias. Assim como nos anos anteriores, o espaço da Praça Dr. Arthur Gerhardt vai virar a casa do Papai Noel e sua família. Ao lado, a Vila do Papai Noel também vai contar com cenário especial, túnel iluminado e trenó virtual, com brinquedos, roda dágua, presépio, palco, castelo e casas para tirar fotos.