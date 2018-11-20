Serra convoca médicos após saída imediata de profissionais cubanos

Unidade Saúde Feu Rosa, na Serra Crédito: Divulgação

O município da Serra anunciou nesta segunda-feira (19) que 15 médicos que prestaram concurso público vão ser convocados. Além deles, mais 50 vão ser contratados por meio de um processo seletivo. A iniciativa da prefeitura é devido ao rompimento da Cuba com o programa Mais Médicos. O município é o que mais conta com os profissionais cubanos no Estado. Ao todo, 30 atuavam na cidade.

A saída imediata dos médicos cubanos do Espírito Santo acontece devido ao rompimento de Cuba com o programa Mais Médicos. Os profissionais têm até 40 dias para deixar o Brasil.

A Serra ainda informou, por meio de nota, que já solicitou à Câmara de Vereadores uma alteração da lei pedindo a ampliação para 80 vagas de médicos de 20 horas na Serra. Mas questionada quantos profissionais já trabalham no município, a prefeitura não informou.

Ainda segundo a nota divulgada pela administração municipal, um mapeamento do programa Mais Médicos para remanejamento de profissionais está em andamento.

A decisão de Cuba de rompimento do programa Mais Médicos aconteceu depois do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anunciar que vai exigir a revalidação de diplomas para os médicos cubanos que atuam no país. Bolsonaro disse ainda que, com a mudança, o médicos cubanos devem receber o valor integral dos salários de R$ 11.865,60, já que hoje cerca de 60% a 70% vai para o governo cubano investir nos serviços de educação, saúde, transporte e moradia, oferecidos de graça para a população de lá.

GRANDE VITÓRIA

Em Cariacica são 35 profissionais do programa Mais Médicos, sendo 7 cubanos. Com o encerramento da parceria com Cuba, segundo a prefeitura, cerca de 32 atendimentos serão prejudicados de imediato. A prefeitura afirmou que não foi contactada oficialmente sobre a saída, e por isso não é possível falar sobre contratações, mas disse que planeja o remanejamento de médicos, enquanto o Governo Federal não se posicionar.

No município de Vila Velha, nenhum dos nove médicos saiu das unidades de saúde e continuam realizando atendimentos, de acordo com a prefeitura. O município afirmou, também em nota, que não terá posicionamento sobre a situação até que o Ministério da Saúde fale sobre a saída dos médicos cubanos.

Na mesma linha, a Prefeitura de Vitória também respondeu que ainda não foi contactada pelo Ministério da Saúde e que aguarda orientações para poder atuar. A administração afirmou que cinco profissionais continuam atuando nas unidades de saúde.

BRASIL

Para garantir a transferência de médicos para as cidades onde atuam os profissionais de Cuba, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse que o governo vai criar um limitador de vagas para cada município.

O anúncio foi feito durante encontro do presidente Michel Temer com prefeitos na sede da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em Brasília, ocasião em que Occhi assinou uma norma permitindo a liberação do edital, que será publicado nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União.

Ao todo, o edital disponibilizará 8.500 vagas a serem oferecidas a todos os médicos que têm CRM, brasileiros ou estrangeiros formados no Brasil.

A partir de quarta-feira (21), os médicos brasileiros interessados em suprir as vagas deixadas pelos cubanos poderão se inscrever para a seleção. Caso o número de médicos de um município seja preenchido, ele não poderá mais ser escolhido pelos concorrentes ao cargo, como ocorria antes.

As medidas são para evitar que cidades tenham muita procura e outras fiquem sem interessados. De acordo com a CNM, entre os mais de 1.500 municípios que têm somente médico cubano no programa, 80% têm menos de 20 mil habitantes e correm o risco de sofrer com desassistência básica de saúde.

Segundo o ministro Gilberto Occhi, 17 mil médicos brasileiros aguardam a divulgação desses editais. Occhi anunciou ainda que o governo estuda uma "forma mais ágil e mais rápida para implantação de um novo Revalida, para que médicos brasileiros formados no exterior possam exercer a sua profissão com segurança".

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem trabalhar no Brasil. O exame é feito tanto por estrangeiros quanto por brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão.

Na próxima segunda-feira (26), um novo edital será aberto para médicos brasileiros e estrangeiros formados exterior.