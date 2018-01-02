Sensação térmica em Vitória ultrapassa 40ºC

Que calor! Vitória registra sensação térmica superior a 40ºC Crédito: Fernando Madeira

Para aguentar o calorão em Vitória nesta terça-feira (02) só na beira da praia, da piscina ou debaixo do ar condicionado. Os termômetros estão marcando 32º, mas a sensação térmica na Capital é de 41º. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e foi medida às 14 horas.

há alerta de chuva forte para todo o Estado a partir do final da tarde desta terça-feira (2). Segundo especialistas, a combinação de temperaturas altas e tempestades é comum. Apesar do calorão,(2). Segundo especialistas, a combinação de temperaturas altas e tempestades é comum.

A meteorologista do Climatempo, Fabiana Weykamp, explica que a presença de chuva forte, após grande calor, depende da combinação de três fatores: calor, alta umidade e atmosfera propícia para formação de nuvens de chuva.

"O Espírito Santo está nessa situação. Já há chuvas ocorrendo na região Norte. Na Grande Vitória, até a parte da noite, há possibilidade de chuva". Fabiana acrescenta, ainda, que não basta apenas ter apenas calor e o ar estar seco. Se não houver umidade disponível, não chove.

PREVISÃO

Ainda segundo o Inpe, para esta quarta-feira (03), a previsão é de que a temperatura máxima em Vitória continue na casa dos 32ºC mas há 80% de probabilidade de chuva. Já na quinta-feira (04), a temperatura máxima na capital capixaba deve aliviar apenas 2ºC, registrando 30ºC e muito calor.

Apesar do dia de sol, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que há previsão de pancadas de chuva, com possíveis rajadas de vento e trovoadas a partir da tarde desta quarta-feira (03), em todo o Espírito Santo.

Entre o litoral Metropolitano e o litoral Norte do Estado pode ocorrer fortes rajadas de vento e o mar fica agitado em algumas praias na região Sul.

Na Região Sul, a previsão é de máxima de 37ºC e mínima de 24ºC. Há variação de nuvens e chuva na madrugada e manhã desta quarta-feira (03).

Na Região Serrana, o Incaper informou que há variação de nuvens e chuva na madrugada e manhã também desta quarta-feira (03). Previsão de pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde. A máxima é de 31ºC e a mínima é de 20ºC.

Já na Região Norte, a máxima é de 37ºC e mínima de 22ºC e há previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde desta quarta. O calor aperta ainda mais na região Noroeste com máxima de 38ºC e mínima de 22ºC.