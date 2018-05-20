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Semana será de sol e algumas pancadas de chuva no ES

A chuva só deve aparecer no final da semana, quando as nuvens sobre o Estado devem aumentar e a temperatura deve cair um pouco

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 20:26
Semana promete ser de sol no Estado Crédito: Reprodução/Web
A semana promete ser de sol em boa parte do Espírito Santo. Apesar das temperaturas amenas, não deve chover na Grande Vitória e na maior parte do Estado. Apenas na região Norte, a manhã desta segunda-feira (21) deve registrar pancadas de chuva. Para o restante do Estado, a segunda será de sol e algumas nuvens, mas sem chuva. As informações são do Climatempo e do Incaper.  
Nesta segunda-feira (21), os termômetros no Estado devem ficar entre 19ºC e 26ºC. Até na região Serrana, onde o friozinho costuma aparecer, a temperatura mínima prevista é de 16ºC. 
CHUVA NO FINAL DA SEMANA
Já na terça e na quarta-feira o sol deve prevalecer, mesmo com as temperaturas mais amenas. A chuva só deve aparecer no final da semana, quando as nuvens sobre o Estado devem aumentar e a temperatura deve cair um pouco. 

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