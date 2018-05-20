Semana será de sol e algumas pancadas de chuva no ES

Semana promete ser de sol no Estado Crédito: Reprodução/Web

A semana promete ser de sol em boa parte do Espírito Santo. Apesar das temperaturas amenas, não deve chover na Grande Vitória e na maior parte do Estado. Apenas na região Norte, a manhã desta segunda-feira (21) deve registrar pancadas de chuva. Para o restante do Estado, a segunda será de sol e algumas nuvens, mas sem chuva. As informações são do Climatempo e do Incaper.

Nesta segunda-feira (21), os termômetros no Estado devem ficar entre 19ºC e 26ºC. Até na região Serrana, onde o friozinho costuma aparecer, a temperatura mínima prevista é de 16ºC.

CHUVA NO FINAL DA SEMANA