Semana será de calor e algumas pancadas de chuva no ES

Dia ensolarado na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O tempo no Espírito Santo começa nesta segunda-feira (22) com sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Assim deve seguir até terça (23), quando pancadas de chuva já são esperadas na parte da tarde e noite, em algumas regiões.

É a partir da quinta-feira (25) que o tempo começa a fica mais chuvoso, de acordo com o Instituto Climatempo. Isso porque o direcionamento do fluxo de umidade terá uma nova mudança no Brasil inteiro.

Essa mudança na circulação dos ventos, em diversos níveis da atmosfera, vai fazer com que o ar úmido volte a se concentrar entre o Espírito Santo e alguns outros estados, o que vai facilitar a formação de áreas de instabilidade persistentes que vão provocar chuva frequente e por vezes fortes e volumosas.

A semana na Grande Vitória começa com sol e algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Segundo o Climatempo, as pancadas de chuva começam na terça-feira (23) à tarde. No mesmo dia, o sol fica mais forte pela manhã na região.

Na quarta e quinta (24 e 25) o dia segue sem probabilidade de chuva. A mínima e a máxima, na região, ficam entre 21ºC e 34ºC, de acordo com o Climatempo.

De acordo com o instituto, em Colatina, a semana começa com máxima de 35ºC e sem chuva. Na terça (23) à tarde e à noite podem acontecer algumas pancadas de chuva. Na quarta (24) o dia já amanhece com sol e máxima de 35ºC.

A semana, em Cachoeiro de Itapemirim, começa com sol forte pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 21ºC e máxima de 34ºC. Segundo o Climatempo, a terça (23) segue com a mesma previsão da segunda (22). Já na quarta (24), o tempo deve ficar com Sol entre nuvens, mas sem chuva.