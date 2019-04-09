TRADIÇÃO

Semana Santa: palmito já está sendo vendido em vários pontos da GV

Para facilitar a compra e a venda do produto, utilizado na Torta Capixaba, prefeituras organizam espaços.

Publicado em 9 de abril de 2019 às 23:40 - Atualizado há 6 anos

Palmito à venda em Vitória, próximo ao Sambão do Povo Crédito: José Carlos Schaeffer

Com a aproximação da Semana Santa, a tradicional Torta Capixaba, muito consumida neste período, começa a ser preparada. E o palmito, um de seus principais ingredientes, já é vendido in natura na Grande Vitória. Comerciantes de fora do Estado, principalmente da região Sul da Bahia, já estão no Espírito Santo vendendo a iguaria. Para facilitar a compra e a venda do produto, as prefeituras organizam espaços para maior conforto dos clientes.

Em Vitória, o produto já está a venda nas imediações do Sambão do Povo, na avenida Dário Lourenço de Souza, no bairro Mário Cypreste. O vendedor Agenor Alves vende palmito na Capital há 23 anos. Ele, que vem da Bahia, garante que quem se antecipar, deve levar um produto de melhor qualidade. “Porque quem vai na frente sempre pega mercadoria melhor. Estamos fazendo promoções no início, então, quem vier comprar agora vai levar vantagem”, destacou.

O vendedor Agenor Alves vende palmito na Capital há 23 anos Crédito: José Carlos Schaeffer

A organização do local é feita pela secretaria de Desenvolvimento de Vitória. O secretário da pasta, Márcio Passos, explica a estrutura montada para o trabalho dos ambulantes e conforto aos clientes. “A prefeitura montou uma estrutura com banheiro químico, há um estacionamento disponível, há um espaço para acumular o lixo gerado. Então, está tudo organizado para que a pessoa possa ir ao local e comprar o palmito para a torta capixaba”, disse. Em Vitória, não há cadastro de vendedores. Segundo o secretário, o espaço está reservado para o rodízio dos comerciantes.

VILA VELHA

Em Vila Velha, a venda também está concentrada em apenas um local. O palmito já pode ser encontrado ás margens da Rodovia Darly Santos, próximo ao Centro de Operações da Guarda Municipal. A vendedora Isamara Abreu afirma que as vendas começaram bem. Também vinda da Bahia, ela diz que neste ano o número de vendedores será menor, e por isso, os capixabas devem se antecipar. “Tá bem legal esse ano, já estamos vendendo bem. Ano passado tinha 20 pontos, 20 pessoas vendendo. Esse ano vieram 8. Então, os capixabas tem que se adiantar senão vão ficar sem”, alertou.

A vendedora Isamara Abreu afirma que as vendas começaram bem Crédito: José Carlos Schaeffer

Por lá, também foram disponibilizados banheiros químicos e estruturas específicas para o descarte dos resíduos. O coordenador da fiscalização de Posturas de Vila Velha, Edmar Barbosa, reforça que o local é o único autorizado para a venda de palmito. “O único local estabelecido como ponto de venda é as margens da rodovia Darly Santos. Então, a fiscalização funciona nos três turnos e vai acompanhar se outros estão trabalhando em outros pontos, o que vai ser coibido certamente”, frisou. Em Vila Velha, a inscrição para os vendedores já está encerrada.

SERRA

No município da Serra, a venda acontece próximo ao Terminal de Laranjeiras, na entrada do bairro Jardim Limoeiro, e em Serra-Sede (próximo à igreja matriz). Outro local disponibilizado pela prefeitura é na entrada de Nova Almeida. No entanto, ainda não houve interesse de vendedores para o local. Os interessados em comercializar o produto na cidade tem até sexta-feira (12) para fazer a inscrição. É preciso apresentar na sede da prefeitura: CPF, identidade, comprovante de residência e nota fiscal do palmito.

CARIACICA

Em Cariacica, há quatro pontos de venda: em Campo Grande, no final da Avenida Expedido Garcia, próximo à Câmara de Vereadores; na Ceasa; em Itacibá, próximo ao Ifes; e em Jardim América, próximo ao Bradesco. Os interessados em comercializar palmito nesses pontos devem se apresentar na Coordenação de Posturas até o dia 18 para solicitar autorização, e pagar a taxa de R$ 322. A prefeitura informou que os vendedores estão autorizados a começarem as vendas a partir da próxima sexta-feira (12).

Pontos de venda

Vitória

Onde: Nas imediações do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste

Horário: Definido pelos vendedores

Vila Velha

Onde: Às margens da Rodovia Darly Santos, próximo ao Centro de Operações da Guarda Municipal.

Horário: 7h às 18h

Serra

Onde: Próximo ao Terminal de Laranjeiras, na entrada do bairro Jardim Limoeiro, em Serra-Sede (próximo à igreja matriz) e na entrada de Nova Almeida

Horário: 6h às 23h

Cariacica*

Onde: em Campo Grande, no final da Avenida Expedido Garcia, próximo à Câmara de Vereadores; na Ceasa; em Itacibá, próximo ao Supermercado Casagrande e próximo ao Ifes; e em Jardim América, próximo ao Bradesco.

Horário: 7h às 20h

*a partir da próxima sexta-feira (12).

