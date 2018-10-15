O calor deverá dar uma trégua aos moradores do Espírito Santo durante esta semana. Segundo o Climatempo, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado traz mudanças e tempo instável, com dias nublados e possibilidade de chuva forte.
O final de semana foi de temperaturas altas, mas a partir desta segunda-feira (15), Dia do Professor, o tempo muda e as áreas de instabilidade deixam o tempo nublado por todo o ES.
Há possibilidade de chuvas frequentes, de moderada a forte intensidade, como informa o Climatempo, e a semana deve seguir instável.
Na quinta-feira (18), o sol deve aparecer mais, mas sexta (19) ainda há chance de chuvas fortes e tempo nublado, seguindo para o final de semana, quando outra frente fria está prevista. A temperatura na Capital pode variar de 26°C a 20°C até o final da semana.
Semana deve ser de tempo nublado e chuva em todo Espírito Santo