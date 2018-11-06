Semana começa com forte chuva no ES; veja previsão

No Dia de Finados não choveu forte como de costume, mas, em compensação, a semana começou "debaixo d'água" para os capixabas no Estado - e a previsão é de que o tempo continue instável após a passagem de uma frente fria, segundo o instituto Climatempo.
Nesta terça-feira (6), o vento marítimo persistente vai manter a atmosfera carregada de umidade, de modo que as áreas de instabilidade vão permanecer sobre a região. Outras áreas de instabilidade tendem a avançar do estado de Minas Gerais para o Espírito Santo.
O instituto pontua que o céu ficará cheio de nuvens e podem ocorrer várias pancadas de chuva ao longo do dia, com condições de chuva de moderada a forte intensidade. Também há risco de raios e rajadas de vento.
OUTRA FRENTE FRIA
Já a partir desta quarta-feira (7), outra frente fria está prevista para chegar ao litoral capixaba. Com a entrada do sistema, mais nuvens carregadas devem se formar e pode chover bastante sobre o Espírito Santo principalmente na quinta-feira (8).
O Climatempo afirma que os modelos meteorológicos estão indicando muita chuva para áreas capixabas esta semana. O litoral poderá acumular volumes bastante expressivos chegando a 100 mm no período de sete dias.