Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Semana começa com chuva e mínima de 13ºC no ES; confira a previsão
Prepara!

Semana começa com chuva e mínima de 13ºC no ES; confira a previsão

Veja como ficam as temperaturas para o começo da semana no ES

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 11:53
Chuva, tempo frio Crédito: Fernando Madeira
Pode preparar o guarda-chuva, capixaba! A semana começa com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia na Grande Vitória. Na capital capixaba, por exemplo, as máximas não passam de 27ºC, com mínima de 20ºC nesta segunda (16) e terça-feira (17), de acordo com o Climatempo. Na Região Serrana de Pedra Azul, em Domingos Martins, o cenário também é de chuvas em qualquer hora do dia e a mínima chega na casa dos 13ºC.
Veja como fica cada cidade
Em Vitória, a segunda-feira começa com dia nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. E o cenário se repete na terça. As temperaturas ficam entre 27ºC de máxima e 20ºC de mínima na segunda-feira. E na terça a máxima vai chegar a 26ºC e a mínima a 20ºC. 
Na vizinha Vila Velha, o Sol também despontará de forma tímida, com muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos nublado, com chuva a qualquer hora. As temperaturas na segunda-feira ficam entre 27ºC de máxima e 18ºC de mínima. Na terça-feira, deve chover um pouco menos, mas as temperaturas ficam entre 26ºC  e 18ºC. 
Na Serra, o dia será nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima na segunda-feira chega a 29ºC e a mínima em 19ºC. Na terça a temperatura cai pouco e chega a 28ºC, com mínima de 19ºC. 
Em Cariacica a lógica segue a mesma. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 28ºC e mínima de 19ºC na segunda e na terça máxima de 27ºC e mínima de 19ºC. 
Em Viana a semana começa bem chuvosa, com céu nublado. A máxima para segunda-feira está prevista para 27ºC e a mínima para 18ºC. Na terça o tremômetro ficará entre 26ºC e 18ºC. 
Na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, a semana também se inicia com chuva e céu entre nuvens. A temperatura fica entre 23ºC de máxima na segunda-feira e mínima de 13ºC. Na terça, que terá também possibilidade de chuva, as temperaturas ficam entre 22ºC e 13ºC.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados