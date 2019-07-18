Semáforos com defeito deixam trânsito lento na BR 101, em Carapina

Publicado em 18 de julho de 2019 às 11:47
- Atualizado há 6 anos
Semáforos piscando provocam trânsito intenso na BR 101 na altura de Carapina, na Serra, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito chega a 5km nos dois sentidos.
