Home
>
Grande Vitória
>
Semáforos com defeito deixam trânsito lento na BR 101, em Carapina

Semáforos com defeito deixam trânsito lento na BR 101, em Carapina

Congestionamento chega a 5 km nos dois sentidos da rodovia

Gazeta Online

Publicado em 18 de julho de 2019 às 11:47

 - Atualizado há 6 anos

Trânsito congestionado na BR-101 Crédito: Internauta

Semáforos piscando provocam trânsito intenso na BR 101 na altura de Carapina, na Serra, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito chega a 5km nos dois sentidos.  

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Trânsito congestionado na BR-101 Crédito: Internauta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

carapina trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais