Semáforos com defeito deixam trânsito lento na BR 101, em Carapina

Congestionamento chega a 5 km nos dois sentidos da rodovia

Publicado em 18 de julho de 2019 às 11:47 - Atualizado há 6 anos

Trânsito congestionado na BR-101 Crédito: Internauta

Semáforos piscando provocam trânsito intenso na BR 101 na altura de Carapina, na Serra, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito chega a 5km nos dois sentidos.

Trânsito congestionado na BR-101 Crédito: Internauta

