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Transporte público

Sem Terminal de Itaparica, movimentação é intensa no de Vila Velha

Das 31 linhas que operavam no Terminal de Itaparica, 23 foram transferidas para o Terminal de Vila Velha

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 12:26
Movimentação intensa de passageiros no Terminal de Vila Velha neste sábado (21) depois da interdição do Terminal de Itaparica Crédito: Regina Trindade
Após a interdição do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, devido ao comprometimento da estrutura, a movimentação é intensa no Terminal de Vila Velha na manhã deste sábado (21). Isso porque 25 das linhas que operavam no Terminal de Itaparica passaram a atuar no de Vila Velha.
Cinco linhas foram transferidas para o Terminal do Ibes e três foram para o ponto de ônibus que fica na rua entre o Terminal de Itaparica e o Boulevard Shopping. A linha 600 (T. Itaparica/T. Ibes via Araças) sairá do Terminal do Ibes em direção ao ponto localizado na Rua Seul, em Araças (o mesmo ponto da linha do ônibus seletivo que atende o bairro). Depois, retornará ao Terminal do Ibes.
A interdição do Terminal de Itaparica é por tempo indeterminado. Um laudo divulgado na tarde desta sexta-feira (20) apontou que há falhas no projeto e na execução e que a estrutura corre risco de desabamento. Cerca de 45 mil pessoas por dia, de segunda a sexta, passavam pelo terminal.
A interdição do terminal foi feita porque os passageiros corriam riscos no local, segundo o diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), Alex Mariano. Como forma de precaução, nós estamos tomando a atitude de, a partir deste sábado (21), não operar mais no Terminal de Itaparica. Nós julgamos a necessidade de fazer a interdição para manter a vida e a segurança do usuário.
> Inaugurado com pompa, Terminal de Itaparica tem histórico de problemas
MUDANÇA
O auxiliar de pedreiro Florisvaldo José dos Santos, de 50 anos, ficou sabendo da mudança pelas notícias divulgadas na televisão. Porém, ele ficou confuso e achou que os ônibus ainda entrariam no Terminal de Itaparica. "Fiquei surpreso quando passou direto."
Já Jeneci Honório de Souza acredita que a mudança vai ser complicada a partir do próximo dia útil. "Não tive dificuldades para encontrar a minha linha porque hoje é sábado e está tranquilo. Acredito que na segunda-feira o problema fique pior", comentou.

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