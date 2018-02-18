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Sem sangue no estoque, Hospital Infantil de Vitória pede doação

Médica residente da unidade relata preocupação com pacientes que precisam de sangue e plaquetas com urgência. Veja onde doar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 21:17

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 21:17

Hospital Infantil Nossa Senhora Da Gloria Crédito: Reprodução/Facebook
A falta de bolsas de sangue e plaquetas para pacientes em estado grave preocupa os profissionais do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), o Hospital Infantil de Vitória, que afirmam que crianças no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) não tem bolsas suficientes para suprir as necessidades de tratamento.
A médica residente no HINSG Luniele da Cruz Caldeira, de 24 anos, afirma que após o carnaval a situação é recorrente, devido aos acidentes que acontecem no período de festas. De acordo com ela, pacientes internados no centro de oncologia e no CTI precisam urgentemente de plaquetas e bolsas de sangue.
"Temos um paciente em estado grave precisando de plaquetas. O número de plaquetas em uma pessoa saudável é de 150 mil, ele está com 2 mil, e não há bolsas suficientes para ele. Também precisamos de bolsas de sangue para as outras crianças internadas na CTI do hospital ", reclama a médica.
Hemoes
A direção do Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes) informa que, na manhã deste sábado (17), o HINSG precisou de 35 bolsas de plaquetas, e que o Hemoes fez uma busca em outros bancos para conseguir as bolsas de plaquetas, que já foram entregues à unidade.
Por meio de nota, o Hemoes afirma ainda que o o estoque dos demais hemocomponentes está normal e o estoque de plaquetas tende a acabar antes, pela baixa durabilidade, apenas cinco dias, por isso, é importante que haja doações regulares.
Doações
A doação de sangue, principalmente por familiares e amigos de pacientes internados, é de grande importância. Quem quer ser doador deve procurar uma das unidades do Hemoes nos dias e endereços listados abaixo:
Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)
Tel. 3636-7900/7920/7921- Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, com cadastro de doadores até 18h.
- Unidade de Coleta da Serra
Tel. 3218-9429/ 3218-9242. Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h.
- Hemocentro de Linhares
Tel. (27) 3264-6000/ 3264-6019 - Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com cadastro até 12h30.
- Hemocentro Regional de Colatina
Tel. (27) 3717-2800 - Rua Cassiano Castelo, s/nº, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com cadastro até 12h30.
- Hemocentro Regional de São Mateus
Tel. (27) 3767-7954 - Rodovia Othovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com cadastro até 12h.

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