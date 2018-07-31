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Paralisação

Sem pagamento, ortopedistas param atendimento no Infantil de Vila Velha

Os profissionais reclamam da falta de pagamento, e o serviço não tem data para voltar ao normal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 14:46

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 14:46

O Himaba, conhecido como Hospital Infantil de Vila Velha, teve a gestão terceirizada no fim de 2017 Crédito: Fernando Madeira
O Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) amanheceu com os serviços da área de ortopedia paralisados na manhã desta terça-feira (31). Pais que estiveram no local à procura de atendimento ortopédico para os filhos foram surpreendidos com a paralisação dos médicos. Os profissionais reclamam da falta de pagamento, e o serviço não tem data para voltar ao normal.
A reclamação dos funcionários e do Sindicato de Trabalhadores da Saúde no Espírito Santo (Sindsaúde-ES), é de que a cooperativa de saúde não recebeu o pagamento e, desde que o Hospital Infantil passou a ser administrado, em outubro de 2017, pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH), a população tem sido prejudicada.
A informação que temos é de que a cooperativa não teria recebido o pagamento, por isso interrompeu os serviços na unidade. A paralisação começou às 7 horas de hoje (terça) e não há prazo para o retorno dos trabalhos. Desde a entrega do Hospital Infantil de Vila Velha para a organização social IGH, feita pelo governo Paulo Hartung, a população tem sido prejudicada e enfrentado problemas graves como este, afirma o o diretor de Comunicação do Sindsaúde-ES, Valdecir Nascimento.
PACIENTES TRANSFERIDOS
Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o Instituto de Gestão e Humanização (IGH), que faz a gestão do hospital desde outubro do ano passado, confirmou, por meio de assessoria de imprensa, que o Hospital Infantil de Vila velha está com os serviços de ortopedia paralisados na manhã desta terça. Uma reunião, iniciada no final da manhã, com profissionais da área de ortopedia e o Sindsaúde-ES busca restabelecer o atendimento.
Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, os pacientes com cirurgia eletiva, podem aguardar uma nova data para o procedimento. Já os pacientes que, por ventura chegarem ao hospital e precisarem de uma cirurgia de emergência, serão encaminhados para outros hospitais. 

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