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Greve dos rodoviários

Sem ônibus, fluxo de carros faz trânsito na Grande Vitória dar um nó

Todos os acessos a Vitória pelas BRs apresentam pontos de trânsito muito intenso, de acordo com a PRF

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 12:22
Trânsito na avenida Norte Sul, em Jardim Limoeiro, Serra, na manhã desta terça-feira (04) Crédito: Reroldi Monteiro
O segundo dia da greve dos rodoviários deixou o trânsito complicado na Grande Vitória nesta terça-feira (4). De acordo com as guardas municipais e Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os pontos mais críticos estão a Rodovia Norte-Sul, que passa por Vitória e Serra, e as BRs que dão acesso a Capital.
> GVBus diz que nem 10% dos ônibus saíram das garagens
VITÓRIA
Rodovia Norte-Sul
No sentido Camburi o trânsito apresenta lentidão devido ao grande fluxo de carros.
Ponte da Passagem
Na ponte, a Guarda informa que o tráfego está complicado no sentido de acesso à Reta da Penha.
Avenida Dante Michelini
O trânsito está lento no sentido Serra desde a altura do bairro Mata da Praia.
> "Houve radicalização do movimento de greve", diz secretário de Segurança
SERRA
Rodovia Norte Sul
De acordo com a Guarda, no sentido Vitória o tráfego está complicado, também por conta do grande número de carros, principalmente próximo ao UPA de Carapina.
VILA VELHA
Em Vila Velha, os piores trechos são no acesso à Segunda Ponte e Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Santa Inês, no sentido Terceira Ponte.
BRs
A PRF informa que todos os pontos de acesso a Vitória estão com trânsito congestionado.
BR 262, Cariacica
No acesso à Segundo Ponte, sentido Vitória, o trânsito se estende, chegando quase até o Trevo de Auto Lage. Partindo da Capital para Vila Velha e Cariacica, o tráfego segue fluindo bem.
BR 101
Desde a altura do bairro Laranjeiras Velha até a Reta do Aeroporto, no sentido Vitória, o trânsito está lento.
Rodovia do Contorno
De acordo com a PRF, no Contorno não há muitos pontos de complicação no tráfego, apenas em Carapina, para quem vai no sentido Cariacica, o fluxo apresenta lentidão.
PONTES
Terceira Ponte
No sentido Vitória o tráfego apresenta lentidão.
Segunda Ponte
O fluxo está muito lento no sentido Vitória.
Cinco Pontes
Trânsito muito lento no sentido Vitória, desde os acessos pela BR 262, em Cariacica, e também nos acessos por Vila Velha.
 

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