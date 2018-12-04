Sem ônibus, fluxo de carros faz trânsito na Grande Vitória dar um nó

Trânsito na avenida Norte Sul, em Jardim Limoeiro, Serra, na manhã desta terça-feira (04) Crédito: Reroldi Monteiro

O segundo dia da greve dos rodoviários deixou o trânsito complicado na Grande Vitória nesta terça-feira (4). De acordo com as guardas municipais e Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os pontos mais críticos estão a Rodovia Norte-Sul, que passa por Vitória e Serra, e as BRs que dão acesso a Capital.

VITÓRIA

Rodovia Norte-Sul

No sentido Camburi o trânsito apresenta lentidão devido ao grande fluxo de carros.

Ponte da Passagem

Na ponte, a Guarda informa que o tráfego está complicado no sentido de acesso à Reta da Penha.

Avenida Dante Michelini

O trânsito está lento no sentido Serra desde a altura do bairro Mata da Praia.

SERRA

Rodovia Norte Sul

De acordo com a Guarda, no sentido Vitória o tráfego está complicado, também por conta do grande número de carros, principalmente próximo ao UPA de Carapina.

VILA VELHA

Em Vila Velha, os piores trechos são no acesso à Segunda Ponte e Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Santa Inês, no sentido Terceira Ponte.

BRs

A PRF informa que todos os pontos de acesso a Vitória estão com trânsito congestionado.

BR 262, Cariacica

No acesso à Segundo Ponte, sentido Vitória, o trânsito se estende, chegando quase até o Trevo de Auto Lage. Partindo da Capital para Vila Velha e Cariacica, o tráfego segue fluindo bem.

BR 101

Desde a altura do bairro Laranjeiras Velha até a Reta do Aeroporto, no sentido Vitória, o trânsito está lento.

Rodovia do Contorno

De acordo com a PRF, no Contorno não há muitos pontos de complicação no tráfego, apenas em Carapina, para quem vai no sentido Cariacica, o fluxo apresenta lentidão.

PONTES

Terceira Ponte

No sentido Vitória o tráfego apresenta lentidão.

Segunda Ponte

O fluxo está muito lento no sentido Vitória.

Cinco Pontes

Trânsito muito lento no sentido Vitória, desde os acessos pela BR 262, em Cariacica, e também nos acessos por Vila Velha.