Sem estudos, Grande Vitória não tem previsão de ampliar rotativo

Motivos como a realização de estudos, melhoria no serviço prestado atualmente e até mesmo a inadimplência atrapalham os planos de aumentar o número de vagas regulamentadas

Publicado em 24 de julho de 2019 às 23:39 - Atualizado há 6 anos

Estacionamento rotativo de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Apesar de ser considerado eficiente para o rodízio na ocupação de vagas de estacionamento, as prefeituras da Grande Vitória não sinalizam, por enquanto, com a ampliação de vagas do rotativo. Motivos como a realização de estudos, melhoria no serviço prestado atualmente, e até mesmo a inadimplência, atrapalham os planos de aumentar o número de vagas regulamentadas.

Em Vila Velha, a inadimplência aparece como impeditivo principal para a expansão do rotativo. É o que explica o secretário de Defesa Social e Trânsito do município, Oberacy Emmerich. A falta de um equilíbrio nas finanças da empresa que opera o rotativo, justamente pela dificuldade de arrecadação enfrentada nas regiões operadas na cidade, está levando a demora na realização de estudos de ampliação.

“Nos próprios locais em que o rotativo existe, como no Centro, na Glória, e agora na região das praias, estão pedindo para instalar e ampliar o rotativo, mas a empresa não vai fazer e não tem capital para fazer, não é interessante comercialmente. A empresa tem despesas com a sinalização e com pessoas. Se ela está tendo prejuízo ela não vai ampliar.”, lamentou o secretário.

Para minimizar o problema, a prefeitura intensificou a fiscalização com a Guarda Municipal. Segundo o secretário, a inadimplência que já foi de 80% agora é de 50%, e para normalizar a operação e ter condições de ampliar as vagas, este número deve chegar em torno dos 15%.

“A gente observou que o estacionamento rotativo estava com uma inadimplência muito grande. E aí nós tomamos várias providências, uma delas foi intensificar a presença da Guarda Municipal no estacionamento rotativo”, destacou.

O cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Avenida Champagnat, na Praia da Costa Crédito: Eduardo Dias

Prova disso é o aumento no número de multas. De acordo com a prefeitura, nos seis primeiros meses de 2018, 85 motoristas foram multados em Vila Velha. No mesmo período deste ano esse número saltou para 843 multas. Aumento de 918%.

NÃO HÁ LUGARES DETERMINADOS

Em Vitória, a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Ana Elisa Nahas, afirma que ainda não há locais determinados para a implantação do rotativo. Segundo ela, isso depende de estudos mais aprofundados nas regiões, dependendo de características específicas de cada demanda.

“A gente não tem ainda os lugares determinados. Temos sim a intenção de ampliar. Mas esses estudos de ampliação são feitos em cima de demandas da comunidade, contagem de carros que transitam e estacionam, para se ter uma ideia da necessidade de cada região, do comércio, entre outros”, afirmou.

O município da Serra, que já possui cerca 2000 vagas de estacionamento rotativo divididas nos bairros Parque Residencial Laranjeiras e Serra-Sede, explica que não tem estudos para a ampliação das vagas no sistema.

Já Cariacica destacou que está realizando melhorias na operação do sistema na região de Campo Grande e que só após a resolução desses problemas, deve analisar a ampliação na cidade.

