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Transformador queimado

Sem energia, aulas nas Ufes são suspensas na manhã desta segunda

Inicialmente a suspensão estava prevista apenas até o meio-dia, mas o prazo foi ampliado para a tarde desta segunda. RU também foi afetado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 11:30

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 11:30

Ufes de Goiabeiras tem atividades suspensas nesta segunda (13) devido a falta de energia Crédito: Kaique Dias
O campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de Goiabeiras, em Vitória, suspendeu as aulas e atividades administrativas na manhã e tarde desta segunda-feira (13) por causa da falta de energia no local.
De acordo com informações da Administração Central, inicialmente a suspensão estava prevista apenas até o meio-dia, mas o prazo foi ampliado para a tarde desta segunda. O motivo da falta de luz seria um problema na subestação de energia da universidade. 
Alunos e professores foram à universidade nesta manhã, mas, por conta do problema, deixaram o local. A estudante Stephanie Taylor, de 17 anos, afirma que os professores liberaram todos os alunos por volta de 7h30 e que a Ufes também enviou um aviso por e-mail.
"A professora comentou que um transformador queimou e, de repente, deu outro problema e, para consertar, precisavam trocar uma peça que é difícil de lidar. A Ufes mandou nota por e-mail dizendo que ia precisar trocar o transformador e a gente estaria liberado hoje (13) de manhã", conta a universitária. 
A equipe da Prefeitura Universitária informa que solicitou apoio da EDP Escelsa para que o fornecimento seja restabelecido o mais rápido possível. 
RUs FECHADO
Além da suspensão das aulas e dos serviços administrativos, o Departamento de Gestão dos Restaurantes da Ufes afirma que, por conta da falta de energia, os serviços de almoço e jantar estarão suspensos nos Restaurantes Universitários dos campus de Goiabeiras e também em Maruípe nesta segunda-feira (13).
Alunos da Ufes do Campus de Goiabeiras foram à aula, mas liberados por conta da falta de luz Crédito: Kaique Dias
NO FINAL DE JULHO, CAMPUS FICOU SEM ENERGIA APÓS FURTO
Após uma tentativa de furto de cabos, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ficou sem energia e suspendeu atividades no dia 27 de julho. Dois suspeitos de tentar furtar os cabos foram presos pela Polícia Militar após se queimarem durante um curto-circuito. 
A Ufes informa que a tentativa de furto aconteceu por volta de 5h desta sexta (27), e que a ação criminosa provocou uma explosão no ponto de entrada de energia da EDP Escelsa para a universidade. 
Cartaz na biblioteca da Ufes de Goiabeiras informava sobre a falta de energia Crédito: Luísa Torre
A PM foi acionada e dois homens envolvidos na ação foram presos e encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves, por terem sofrido queimaduras durante a ação.
A EDP também foi acionada, como explica a Administração, e desligou a energia que alimenta a universidade para que a equipe de manutenção das redes elétricas da Prefeitura Universitária analise a extensão dos danos e realize os reparos. 
Por volta das 17h30, a Prefeitura Universitária informou que o fornecimento de energia foi restabelecido no campus de Goiabeiras. 
Sem energia, aulas nas Ufes são suspensas na manhã desta segunda

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