'Sem dono', obra de viaduto na BR 101, na Serra, está parada há 8 anos

Recho fica perto do final de uma curva, próximo ao bairro Cidade Pomar, Serra Crédito: Marcelo Prest

Há oito anos paradas, a obra de duplicação da BR 101 e a construção do viaduto no trecho de acesso ao bairro Cidade Pomar, na Serra, continuam sem data para começar. O motivo é um impasse sobre quem seguirá com o projeto: se o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ou a Eco101. Enquanto não há dono para a obra, os moradores do bairro sofrem com o perigo da via e já chegaram a interditá-la várias vezes ao longo dos últimos anos.

O trecho fica numa curva ao final de duas ladeiras, e há uma estrada que sai de Cidade Pomar justamente nesse ponto, o que faz com que veículos cruzem a pista em alta velocidade. O grande número de acidentes, inclusive com mortes, tornou o local conhecido pelo risco aos motoristas e pedestres.

A concessionária Eco101 diz que o trecho se encontra sob a responsabilidade do Dnit, conforme o contrato de concessão e documentos que o integram.

Por sua vez, o Dnit respondeu que o trecho passará a ser de responsabilidade da Eco101 e que as obras serão incorporadas ao contrato da concessionária. No entanto, não foi divulgado quando isso poderá ocorrer.

Informamos que já estão em fase final, as tratativas iniciadas entre a Dnit e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que as referidas obras sejam incorporadas ao contrato de concessão firmado entre a ANTT e a concessionária Eco101, disse o órgão por nota.

TRANSFERÊNCIA

Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou que o trecho está sob administração do Dnit e que segue em tratativas de transferência para a concessionária Eco101, mas também não divulgou prazos para a retomada das obras.

A construção do viaduto começou em 2010, mas parou com menos da metade dos trabalhos concluídos. A conclusão estava prevista para setembro de 2012.

Em protesto contra a paralisação das obras, moradores chegaram a interditar a rodovia várias vezes. Segundo a dona de casa Ivanete Santos, 45 anos, o trecho está cada vez mais perigoso.

A obra não fica pronta e isso prejudica os moradores. Nem o asfalto da estrada que acessa a rodovia saiu do papel, temos que fazer o desvio no bairro Nova Carapina para não passar pela estrada de terra. Estamos abandonados, disse.

O pedreiro Antônio José dos Santos, de 63 anos, relata que é muito difícil atravessar: A rodovia é muito perigosa. A gente não vê os carros que estão atrás da curva porque o mato está bem alto. Ficamos há anos no meio desse impasse, nem um muro nós podemos fazer nas casas, porque dizem que se investirmos nas casas, não vão pagar indenização depois se precisar desapropriar ,disse.

O pedreiro Antônio José dos Santos, 63, diz que o trecho de acesso à rodovia está abandonado. "É triste ver a pista abandonada, com o mato alto." Crédito: Vitor jubini

ACESSO

As obras preveem a construção de um acesso que liga o bairro à rodovia. Essa parte é de competência da Prefeitura Municipal da Serra, que informou que as obras de acesso ao bairro Cidade Pomar estão em fase de licitação e contemplam drenagem, pavimentação e ciclofaixa. O processo de licitação está previsto para ser finalizado em agosto no trecho que é de 500 metros.