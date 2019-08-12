Sem definição, ônibus seguem sem rodar na tarde desta segunda

greve dos rodoviários poderá ser definido em assembleia que será realizada às 16h desta segunda-feira (12) na Praça Oito, em Vitória. Segundo o governo do Estado, de um total de 1.500 ônibus, 50 circularam hoje na Grande Vitória. O futuro dapoderá ser definido em assembleia que será realizada às 16h desta segunda-feira (12) na Praça Oito, em Vitória. Segundo o governo do Estado,

Ônibus parados por conta da greve na garagem da Viação Nova, em São Francisco, Cariacica. Crédito: Fernando Madeira

Sindirodoviários) informou que o motivo da greve é a chegada de novos ônibus com ar-condicionado, internet wi-fi e sem a presença de cobrador que deveriam começar a rodar nesta segunda-feira. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo () informou que o motivo da greve é a chegada de novos ônibus com ar-condicionado, internet wi-fi e sem a presença de cobrador que deveriam começar a rodar nesta segunda-feira.

De acordo com o sindicato, a medida vai ocasionar demissões. O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, e o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, se reuniram nesta manhã.

Durante o encontro, Damasceno apresentou o Programa de Qualificação para Cobradores, com 10 medidas que, na avaliação do governo estadual, vão garantir que os profissionais sejam mantidos em novos postos de trabalho.

Em entrevista à TV Gazeta, José Carlos disse que o sindicato pretende cumprir a decisão da Justiça de manter 75% frota nas ruas. “A gente pede a compreensão da população, mas nosso movimento tem o objetivo de garantir o emprego de diversos trabalhadores. Nossa intenção é cumprir a decisão da Justiça”, disse o presidente.

“Levantamos 10 pontos de melhoria para o cobrador. Já garantimos 100% dos empregos, ninguém será demitido em função da implantação dos ônibus com ar condicionado. Isso já foi afirmado. Nós vamos assinar um documento, se necessário, para provar que não vamos demitir nenhum cobrador”, afirmou.

MOTORISTAS E COBRADORES SÃO RETIRADOS DE ÔNIBUS EM VITÓRIA

A reportagem do Gazeta Online flagrou pelo menos três ônibus que fazem as linhas municipais sendo parados por representantes dos Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindiroviários).

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VALOR DAS VIAGENS EM APLICATIVOS DISPARA

Um passageira relatou que uma viagem de Itaparica, em Vila Velha, para Bento Ferreira, em Vitória, costuma custar em torno de R$ 17,00. Nesta segunda, está R$ 51,00.

Em dias sem paralisação, com trânsito normal, uma viagem do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, até o bairro Bento Ferreira, também na Capital, custa entre R$ 8 e 9. Nesta segunda-feira, está a R$ 25.

O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), Luíz Fernando Muller, explicou que situações como essa os aplicativos operam com o "preço dinâmico", "como se fosse a bandeira 2 dos taxistas".

"Com relação aos preços dinâmicos em eventos e, neste caso a greve, eles são influenciados pela lei da oferta e demanda e não são controlados pelos motoristas e sim pelas operadoras. Logicamente, é uma situação que o motorista tem um melhor rendimento", disse o presidente.