Sem acordo, empresas e rodoviários decidem por dissídio

Primeiro dia da greve dos rodoviários. Terminal de Carapina Crédito: Eduardo Dias

GVBus e Setpes) e o Sindicato dos Rodoviários não entraram em acordo e agora partem para o dissídio coletivo, quando a Justiça deve decidir por uma solução do conflito entre as partes, que, no caso, são os empregados e empregadores. Apesar das tentativas de negociações desde a última semana, os sindicatos patronais () e onão entraram em acordo e agora partem para o dissídio coletivo, quando a Justiça deve decidir por uma solução do conflito entre as partes, que, no caso, são os empregados e empregadores.

A audiência está marcada para a próxima quarta-feira (5), na sede do Tribunal Regional do Trabalho.

houve uma reunião entre os sindicatos na qual as empresas estenderam a proposta de reajuste de 3% nos salários e também no plano de saúde. Mas a categoria rejeitou e diz que não abre mão dos reajuste de 4% nos salários mais a inflação, plano de saúde integral e mais R$ 2,50 por dia no tíquete alimentação. Neste primeiro dia da greve, deflagrada desde a zero hora,na qual as empresas estenderam a proposta de reajuste de 3% nos salários e também no plano de saúde. Mas a categoria rejeitou e diz que não abre mão dos reajuste de 4% nos salários mais a inflação, plano de saúde integral e mais R$ 2,50 por dia no tíquete alimentação.

GVBUS ACIONOU TRT-ES

Na noite desta segunda-feira (3), O GVBus informou que deu entrada a uma ação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), devido ao descumprimento da liminar, que foi expedido pela Justiça, no qual decretou que em horário de pico e no início da manhã, 70% da frota deveria circular. O GVBus afirmou que o Sindirodoviários não cumpriu a determinação.

No pedido, o sindicato solicitou uma multa diária no valor de R$ 200 mil, além do aumento desse valor. As empresas também entraram com uma ação, no qual pedem a decretação da abusividade e ilegalidade da greve, descontando os dias parados e solicitando a realização de audiência de conciliação entre as partes.