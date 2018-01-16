Segunda Ponte passa por limpeza, mas só em metade dela

A abertura da junta de dilatação na Segunda Ponte chamou a atenção dos motoristas em dezembro de 2017 Crédito: Fernando Madeira

Concreto corroído, ferragens expostas e até vegetação que cresce nas fendas que se abrem na estrutura. Essa realidade da Segunda Ponte parece ter prazo para acabar, mas não por completo. Isso porque na madrugada desta terça-feira (16) começaram os trabalhos de limpeza na ponte, mas somente no trecho que liga Vitória a Cariacica, área de competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES).

A Segunda Ponte é responsabilidade de dois órgãos: a parte da estrutura que fica sobre o mar é gerida pelo Dnit, já a parte que é considerada um viaduto, é responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

O superintendente interino do Dnit, André Martinez, destacou que serviço de de limpeza da Segunda Ponte, no trecho que compete ao órgão, já começou no sentido Vila Velha a Vitória, e, nesta quarta-feira (17), será realizado de Vitória até Cariacica. Limpamos todos os drenos laterais, as plantas, as sarjetas e etc, como estava especificado no relatório divulgado pelo Dnit. Esses serviços são essenciais para a conservação da estrutura. Serão realizadas quatro operações dessa no ano, afirmou.

Martinez disse ainda que o serviço é realizado de madrugada para poupar os usuários dos transtornos, além de garantir mais agilidade no processo. Sobre as juntas de dilatação, o superintendente interino do Dnit garantiu que, as localizadas no trecho de competência do órgão, estão em bom estado.

Não há necessidade de reparo, como no trecho que compete ao Estado. Agora estamos realizando as inspeções nas setenta pontes do Estado. A Segunda Ponte foi a primeira. Faltam as demais, disse Martinez fazendo referência à junta de dilatação de 12 centímetros localizada na área da Segunda Ponte que é responsabilidade do DER.

O Dnit informou ainda que obras de reparos dos buracos na Segunda Ponte, no trecho que é de competência do órgão, estão previstas para começar na quinta-feira (18) e se estender até o sábado (20).

Já o trecho que liga Vila Velha à Capital, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), segue sem data para ser realizado. De acordo com a assessoria do órgão, a empresa contratada para fazer o reparo das juntas de dilatação ainda não marcou uma data para iniciar o serviço. A previsão é que comece até o fim do mês de janeiro.