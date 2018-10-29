Segunda-feira começa com trânsito lento em Vitória

O trânsito ficou lento na Avenida Dante Michelini e na Avenida Fernando Ferrari, no sentido Vitória, na manhã desta segunda-feira (29) Crédito: Reprodução

Motoristas que precisam trafegar pela Avenida Dante Michelini ou pela Avenida Fernando Ferrari, no sentido Vitória, enfrentaram um grande congestionamento na manhã desta segunda-feira (29).

Um Jeep Grand Cherokee bateu em um poste e ficou atravessado na Avenida Saturnino de Brito, durante esta madrugada, o que causou uma retenção na Avenida Dante Michelini, com reflexos na Norte-Sul.

Na Avenida Fernando Ferrai, a Guarda Municipal de Vitória informou que o trânsito lento é devido à dessincronização dos semáforos. O congestionamento afeta desde a Serra até o início da Avenida Reta da Penha.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o veículo foi retirado da Avenida Saturnino de Brito por volta de 8h40, mas o trânsito ainda está lento.

A guarda não soube informar um caminho alternativo, já que as duas principais vias estão congestionadas.

O ACIDENTE

Um carro ficou com a frente destruída após o motorista rodar com o veículo na pista e bater em um poste na Avenida Saturnino de Brito, no sentido Centro. O acidente aconteceu próximo à Praça dos Namorados, na Praia do Canto. O veículo, um Jeep Grand Cherokee, rodou na pista após bater no poste, que ficou inclinado. Moradores da região ficaram sem energia por cerca de 5 minutos por causa da colisão.

Segundo o porteiro Altamiro Rodrigues Lima, que trabalha em um prédio na esquina onde fica o poste, o motorista estava sozinho e saiu sem ferimentos.