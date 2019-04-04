Escolas da Rede Estadual

Sedu repassa mais de R$ 3,8 milhões para segurança nas escolas

Todas as escolas estaduais terão o direito de receber parte desse dinheiro para gastar em aquisição, manutenção e instalação de itens pertinentes ao controle de acesso à escola

Escola em Vitória: colégios estaduais receberão investimentos em segurança Crédito: Caíque Verli

Uma pesquisa realizada pelo Ibope, a pedido do Sindicato dos Professores do Espírito Santo, mostra que 61% dos entrevistados, entre pais, alunos e servidores, não consideram as escolas seguras. Como medida para tentar reverter esse quadro, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) liberou R$ 3,8 milhões de reais para as escolas investirem em controle de acesso e segurança.

O clima de insegurança aumentou depois do caso do ataque na escola em Suzano, em São Paulo, com 10 mortes. Todas as escolas estaduais terão o direito de receber parte desse dinheiro para gastar em aquisição, manutenção e instalação de itens pertinentes ao controle de acesso à escola, como fechadura elétrica, automação do portão, interfone e afins; além de aquisição, manutenção e instalação de câmera de videomonitoramento.

Segundo o secretário de Educação, Vitor Amorim de Ângelo, cada Conselho de Escola terá que enviar à Sedu um plano de aplicação desse recurso, explicando como será gasto esse recurso.

"Escolas menores, em lugares onde não temos registros de casos de violência grave, não precisam de um guarda e videomonitoramento senão para fins patrimoniais. Tem escolas que essa relação custo x benefício não se sustenta. Agora, existem outras regiões em que é preciso ter o guarda, ter a câmera, controle de acesso, fazer um trabalho mais articulado."

Entre os alunos da rede pública, o pedido por mais segurança é quase unânime. Nicole Rodrigues, de 16 anos, do Colégio Estadual do Espírito Santo, acha que precisa aumentar o número de seguranças. "Podia ter mais segurança. Só tem dois no caso. É pouco, aqui é muito grande para ter só dois seguranças".

Cada Conselho de Escola terá que enviar o plano de aplicação para a Sedu até o próximo dia 15. O repasse do dinheiro será realizado após a entrega do plano.

