Sede da Delegacia de Atendimento à Mulher é reformada em Vitória

Sede da Delegacia de Atendimento à Mulher é reformada em Vitória

Unidade recebeu adaptação para melhorar a acessibilidade, com banheiro adaptado, adequação de rampa de acesso com instalação de guarda corpo e corrimão

CBN Vitória (92,5 FM)

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 18:39

 - Atualizado há 6 anos

A sede reformada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória foi entregue na manhã desta segunda-feira (05) Crédito: Caíque Verli

A mulher vítima de

violência

que quiser fazer uma

denúncia

em Vitória agora pode contar com uma delegacia mais equipada. A sede reformada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória foi entregue na manhã desta segunda-feira (05). Localizada no bairro Santa Luíza, a unidade recebeu adaptação para melhorar a acessibilidade, com banheiro adaptado, adequação de rampa de acesso com instalação de guarda corpo e corrimão.

A reforma do prédio contou também com uma pintura geral, instalação de pisos, manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de substituições estruturais de janelas, esquadrias e telhado. Também foi feito o reforço na segurança do imóvel, com instalação de grades metálicas e a revitalização da fachada.

Sede da Delegacia de atendimento à Mulher é reformada em Vitória

Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, com a reforma, a delegacia fica mais preparada para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica. "A Delegacia era muito antiga, foi construída há 35 anos. Nunca teve um ar-condicionado, era uma casinha improvisada. Hoje não, hoje ela está atualizada, revitalizada, refrigerada, com ambientes próprios para receber a mulher vítima, as crianças que muitas vezes vêm acompanhando a mãe", reforça o chefe da Polícia Civil no Estado.

O investimento total na reforma foi de R$ 259 mil. A delegacia funciona de 8h às 18h. Fora do horário comercial, as vítimas podem procurar o Plantão Especializado da Mulher, que fica no bairro Ilha de Santa Maria.

VIATURAS

Além da reforma, o Governo do Estado também entregou 66 novas viaturas descaracterizadas para atender unidades da Polícia Civil na Grande Vitória e no interior do Estado. Cada veículo custou R$ 54 mil e é equipado com direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, sistema de iluminação policial e controle de estabilidade, segundo o governo.

