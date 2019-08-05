Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Sede da Delegacia de Atendimento à Mulher é reformada em Vitória
Reinauguração

Sede da Delegacia de Atendimento à Mulher é reformada em Vitória

Unidade recebeu adaptação para melhorar a acessibilidade, com banheiro adaptado, adequação de rampa de acesso com instalação de guarda corpo e corrimão

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 18:39

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 ago 2019 às 18:39
A sede reformada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória foi entregue na manhã desta segunda-feira (05) Crédito: Caíque Verli
A mulher vítima de
violência
que quiser fazer uma
denúncia
em Vitória agora pode contar com uma delegacia mais equipada. A sede reformada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória foi entregue na manhã desta segunda-feira (05). Localizada no bairro Santa Luíza, a unidade recebeu adaptação para melhorar a acessibilidade, com banheiro adaptado, adequação de rampa de acesso com instalação de guarda corpo e corrimão.
A reforma do prédio contou também com uma pintura geral, instalação de pisos, manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de substituições estruturais de janelas, esquadrias e telhado. Também foi feito o reforço na segurança do imóvel, com instalação de grades metálicas e a revitalização da fachada.
Sede da Delegacia de atendimento à Mulher é reformada em Vitória
Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, com a reforma, a delegacia fica mais preparada para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica. "A Delegacia era muito antiga, foi construída há 35 anos. Nunca teve um ar-condicionado, era uma casinha improvisada. Hoje não, hoje ela está atualizada, revitalizada, refrigerada, com ambientes próprios para receber a mulher vítima, as crianças que muitas vezes vêm acompanhando a mãe", reforça o chefe da Polícia Civil no Estado.
O investimento total na reforma foi de R$ 259 mil. A delegacia funciona de 8h às 18h. Fora do horário comercial, as vítimas podem procurar o Plantão Especializado da Mulher, que fica no bairro Ilha de Santa Maria.
VIATURAS
Além da reforma, o Governo do Estado também entregou 66 novas viaturas descaracterizadas para atender unidades da Polícia Civil na Grande Vitória e no interior do Estado. Cada veículo custou R$ 54 mil e é equipado com direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, sistema de iluminação policial e controle de estabilidade, segundo o governo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Polícia Civil reportagens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados