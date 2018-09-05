Secretário nega comando do tráfico de drogas de dentro dos presídios

Nylton Rodrigues rebateu a informação de que presidiário comanda aliados de dentro da prisão Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O secretário estadual de Segurança Pública e Defesa social, coronel Nylton Rodrigues, rebateu a informação do Ministério Público Estadual (MP-ES) de que bandidos estão comandando o tráfico de drogas de dentro dos presídios do Estado . Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Rodrigues, pediu que essa informação seja repassada aos órgãos de segurança.

Nosso sistema penitenciário é exemplar, com critérios de segurança altamente confiáveis. Se o MP-ES sabe, que encaminhe o nome para a Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) e para a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), para que se tome providências de isolamento e de transferência. É assim que se resolve os problemas, por meios legais, afirmou.

A GAZETA e GAZETA ONLINE. Inclusive, segundo o MP, a operação "Concerto", coordenada pelo órgão, foi realizada em parceria com os serviços de inteligência das polícias, que permitiram monitorar as tentativas de repasse de informações entre traficantes. O secretário foi lembrado pelo apresentador Mário Bonella de que o nome do traficante foi divulgado pelo MP, e que o mesmo consta em reportagem publicada no jornal. Inclusive, segundo o MP, a operação "Concerto", coordenada pelo órgão, foi realizada

OPERAÇÃO CONCERTO

Na operação "Concerto", o MP investiga a existência de organizações criminosas sediadas no Complexo da Penha, com presidiários comandando ações de bandidos em liberdade para que deem continuidade ao tráfico na região.

O MP-ES detalhou que foi possível esclarecer o funcionamento da organização criminosa, por meio de relatórios dos órgãos de inteligência da Polícia Militar, da Sejus e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Entre os criminosos está Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, que cumpre pena na Penitenciária de Segurança Máxima II.

O secretário garantiu que a Sesp e a Sejus tomam as precauções para que o uso do celular não aconteça dentro dos presídios. Prendemos não só o Beto, como outros. Mas isso não quer dizer que eles estejam dando ordem dos presídios. Tomamos providências para que isso não aconteça. Se nesse momento estiver acontecendo que o MP-ES informe. Temos que conversar entre nós para resolver os problemas, completou.

Segundo Nylton Rodrigues, toda a primeira geração e a segunda geração de traficantes do Bairro da Penha foram presos. E estamos indo para a terceira, completou.

PELOTÃO ESPECIALIZADO

O coronel Nylton Rodrigues adiantou que a Polícia Militar vai formar um pelotão especializado para atuar em morros da Grande Vitória. A princípio são 30 policiais, que já se formam na próxima semana. A base será no Morro São Benedito, com atuação também acontecendo no Bairro da Penha.

Eles atuaram fazendo patrulhamento a pé, com armas importadas, drones, levando tranquilidade à comunidade local. Se houver necessidade eles vão atuar em outros morros, ponderou.

O secretário comentou ainda a percepção da comunidade do aumento de fogos de artifício, que são soltos até mesmo durante o dia ou de madrugada. É a presença da polícia. Os fogos acontecem porque estamos aumentando a presença no morro e vamos apertar cada vez mais, finalizou.

Com a presença policial na região do Complexo da Penha nesta terça-feira (4), quatro pessoas foram presas. Três pistolas, quatro granadas e oito carregadores foram apreendidos. 105 policiais participaram da ação.