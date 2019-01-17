Secretário: mesmo em locais pacificados podem ocorrer crimes

Secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, no estúdio da Rádio CBN Vitória Crédito: Pedro Cunha

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, afirmou, durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que o Estado está “empenhado” em voltar com a tranquilidade nos morros de Vitória, especialmente no Moscoso e na Piedade, onde desde o ano passado vários ataques deixaram sete mortos. Na última segunda-feira (14) três pessoas morreram em um ataque entre os dois morros.

Roberto Sá explicou que, apesar do policiamento reforçado, mesmo pacificado podem acontecer crimes nesses locais. “Quando você tem um episódio como esse, o crime está presente no local. Mas a palavra pacificada às vezes é compreendida de forma equivocada. Não quer dizer que está pacificado que não vai acontecer nenhum crime e está imune a isso. O que a gente diz é que está em aparente normalidade”, declarou.

Roberto Sá afirmou que a partir da anistia administrativa concedida a policiais militares que participaram da greve da PM em 2017, mais PMs estarão nas ruas e isso vai aumentar a sensação de segurança e inibir esses tipos de ataques. “Vamos ter mais policiais trabalhando, atuando nessas áreas e aumentar a capacidade investigativa, que já é acima da média nacional”, pontuou.