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Após ataques

Secretário: mesmo em locais pacificados podem ocorrer crimes

Roberto Sá afirmou que a partir da anistia administrativa concedida a policiais militares mais PMs estarão nas ruas

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 12:33

Publicado em 

17 jan 2019 às 12:33
Secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, no estúdio da Rádio CBN Vitória Crédito: Pedro Cunha
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, afirmou, durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que o Estado está “empenhado” em voltar com a tranquilidade nos morros de Vitória, especialmente no Moscoso e na Piedade, onde desde o ano passado vários ataques deixaram sete mortos. Na última segunda-feira (14) três pessoas morreram em um ataque entre os dois morros.
> Ruas desertas e casas vazias após ataque no Morro do Moscoso
Roberto Sá explicou que, apesar do policiamento reforçado, mesmo pacificado podem acontecer crimes nesses locais. “Quando você tem um episódio como esse, o crime está presente no local. Mas a palavra pacificada às vezes é compreendida de forma equivocada. Não quer dizer que está pacificado que não vai acontecer nenhum crime e está imune a isso. O que a gente diz é que está em aparente normalidade”, declarou.
> A praça do Moscoso já não é mais da sociedade
Roberto Sá afirmou que a partir da anistia administrativa concedida a policiais militares que participaram da greve da PM em 2017, mais PMs estarão nas ruas e isso vai aumentar a sensação de segurança e inibir esses tipos de ataques. “Vamos ter mais policiais trabalhando, atuando nessas áreas e aumentar a capacidade investigativa, que já é acima da média nacional”, pontuou.
O secretário explicou que é necessário mudanças na legislação para que os policiais tenham respaldo nas ações, tanto na esfera investigativa quanto na parte ostensiva. “Estaremos de forma implacável em busca dos autores com a polícia judiciária e também com a Polícia Militar, trabalhando de forma ostensiva”, declarou.

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