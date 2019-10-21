Secretário fala sobre implantação do Aquaviário na Grande Vitória

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 10:39
- Atualizado há 6 anos
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, no CBN Vitória, quais serão os próximos passos do governo do Estado para a implantação do transporte aquaviário na Grande Vitória. Será abordada a construção de píeres para embarque e desembarque, entre outras questões.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o