Secretário fala sobre implantação do Aquaviário na Grande Vitória

O tema é abordado nesta segunda-feira (21) com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista no CBN Vitória

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 10:39 - Atualizado há 6 anos

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, no CBN Vitória, quais serão os próximos passos do governo do Estado para a implantação do transporte aquaviário na Grande Vitória. Será abordada a construção de píeres para embarque e desembarque, entre outras questões.

As embarcações do transporte Aquaviário vão passar pela Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira

