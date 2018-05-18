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Dois dias após quebra-quebra

Secretária de Saúde de Cariacica é exonerada

Pedido de exoneração partiu da própria secretária Stéfane Legran; prefeito diz que não há relação com quebra-quebra protagonizado por médico em unidade de saúde

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 22:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 22:36
Exoneração ocorre dois dias após médico fazer quebra-quebra em Unidade de Saúde de Jardim América devido às más condições de atendimento Crédito: Eduardo Dias
A secretária de Saúde de Cariacica, Stéfane Legran, pediu exoneração do cargo nesta quinta-feira (17), dois dias depois do médico Aurédio José do Couto ter quebrado objetos em uma sala da Unidade de Saúde de Jardim América, no município. Cláudia Hackbart, ex-secretária de Gestão, assume provisoriamente o cargo. 
A decisão de Stéfane foi passada para o prefeito Juninho, que concordou que a exoneração seria o ideal no momento. A portaria com a saída dela deve ser publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (18).
"Conversamos sobre o pedido de exoneração e entramos em um acordo de forma pacífica. Há cerca de 20 dias nós já tínhamos tido um conversa, na qual discutimos sobre o desgaste que a pasta vinha sofrendo. Então, baseado no relato dela, chegamos a essa decisão da saída", justificou Juninho em entrevista ao Gazeta Online.
O prefeito de Cariacica diz que a exoneração não tem relação com a confusão envolvendo o médico Aurédio José do Couto, que teve ataque de fúria em Unidade de Saúde devido às más condições de atendimento.
"A exoneração não se dá por conta do último ocorrido. Era algo que já vínhamos conversando. Mas digo que o doutor Aurédio continua afastado e respondendo a processo administrativo", afirmou Juninho.
Stéfane Legran assumiu a secretaria da Saúde de Cariacica em janeiro de 2017 Crédito: TV Gazeta
Em janeiro de 2017, Stéfane Legran deixou a Secretaria de Previdência Privada e foi eleita para assumir o posto com um planejamento de trabalhar com pouco recurso financeiro. Melhorar o acesso à atenção básica e saúde preventiva eram dois dos principais desafios da então secretária.
Procurada pela reportagem, a secretária exonerada não atendeu às ligações.
 

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