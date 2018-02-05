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Bizarro

Secador de cabelo cospe fogo em primeiro uso e vídeo viraliza

Cenas do momento chocaram os internautas. Assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 20:12

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 20:12

Secador cospe fogo em primeiro uso Crédito: Facebook/ Erika Augthun Shoolbred
Após comprar um secador de cabelo no site da Amazon, a norte-americana Erika Augthun Shoolbred teve uma péssima surpresa. Segundo ela, ao invés de soltar ar quente, o produto começou a soltar chamas. "Meu secador de cabelo (que está mais para um fritador de cabelo) da OraCorp se tornou uma tocha em seu primeiro uso, nesta manhã", dizia a legenda do momento, compartilhado nas redes sociais.
Erika ainda contou que fez uma pequena queimadura em sua mão por conta do acidente. Outra internauta confirmou que teve o mesmo acidente com um aparelho de ano de uso.
Erika fez um post avisando que a Amazon devolveu o seu dinheiro e passou o contato do fornecedor, para maiores esclarecimentos.

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