Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Levantamento

Saúde: Estado gasta R$ 2,94 por pessoa ao dia

Por ano, o valor aplicado é de R$ 1.076,23 por habitante

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 01:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 01:44
Gastos em saúde nos estados | CLIQUE PARA AMPLIAR Crédito: Infografia | Genildo
O governo do Estado gastou R$ 2,94 ao dia com saúde por pessoa no ano passado. A informação é do Conselho Federal de Medicina (CFM), que divulgou na terça-feira (13)  um levantamento inédito sobre as despesas com ações e serviços públicos de saúde em todo o Brasil. De acordo com o estudo, por ano, o Espírito Santo gastou R$ 1.076,23 por habitante, ocupando a 11ª posição no ranking nacional.
A média de gastos do Brasil é de R$ 3,48 ao dia por pessoa. Isto é, em 2017, o valor aplicado em saúde por habitante em todo o país foi de R$ 1.271,65. O problema é que, segundo a pesquisa, os valores destinados estão defasados em relação à inflação, se considerarmos o principal indicador que mede a inflação oficial do país, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O estudo analisou os gastos com a saúde de 2008 até 2017. No período analisado, o IPCA teve uma variação positiva de 80%. No entanto, a correção da despesa com saúde por habitante, que deveria acompanhar a inflação, foi de 26%. Dessa forma, o CFM alerta que a defasagem é de 42%.
A pesquisa se baseou nos dados declarados no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) do Ministério da Saúde. A legislação prevê que cada Estado deve aplicar pelo menos 12% do orçamento na saúde; os municípios, por sua vez, 15%. Já a União, 15% da receita corrente líquida, mais a correção da inflação.
Para o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Celso Murad, a situação do Estado é mediana, mas ainda tem muitos problemas. Um deles é o caso dos pacientes que chegam ao Sistema Único de Saúde (SUS) pela porta de entrada errada. Até 80% das pessoas que chegam na urgência e emergência poderiam ter os problemas resolvidos nas unidades básicas. Temos um sistema que investe pouco e o que gasta é mal administrado, pontuou.
De acordo com ele, por não terem os problemas resolvidos logo que recebem o diagnóstico, os pacientes chegam no SUS com quadros mais graves que levam um tempo maior de internação  que custa mais caro para os cofres públicos e ainda tem um alto índice de mortalidade.
Além do pouco investimento na atenção básica, o presidente do Sindicato dos Médicos, Otto Baptista, também faz menção à falta de leitos.  Como a demanda é alta, o Estado, para atender o paciente que precisa ser internado, compra um na rede privada, comentou.
VITÓRIA
No ranking das capitais, Vitória aparece no 4º lugar com um gasto de R$ 1,49 ao dia por pessoa. Segundo a pesquisa do CFM, o município gastou R$ 547 por habitante em 2017.
Claro que a gente almeja para os próximos anos estar em posições melhores, mas esse resultado deixa a gente muito feliz. Embora seja uma cidade pequena, Vitória tem se destacado em várias áreas de investimento. Este ano ganhamos pela quarta vez o prêmio Smart Cities de melhor Capital até 500 mil habitantes, comentou a subsecretária municipal de Atenção à Saúde, Regina Diniz.
De acordo com Regina, apesar do município ter a obrigação de destinar 15% do orçamento em saúde, em 2017 a gestão atual destinou 18,7%. Segundo a prefeitura, no ano passado foram mais de R$ 252 milhões em ações e serviços de saúde, voltados à prevenção de riscos de doenças e assistência à saúde, sendo R$ 190 milhões em recursos próprios.
ESPÍRITO SANTO APLICA MAIS DO QUE O MÍNIMO PREVISTO EM LEI
A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) informou que o Espírito Santo foi o Estado do país que mais investiu com saúde no ano passado. De acordo com o secretário, Ricardo de Oliveira, a legislação prevê a aplicação de 12% do que o Estado arrecada, mas ao todo foram gastos aproximadamente R$ 2 bilhões, o que equivale a 18,75% do orçamento.
O que é gasto por dia não é a questão central. O problema mesmo é o subfinanciamento do governo federal que é gigante no Brasil. Quem está pagando as contas são os estados e municípios. Nós colocamos 18,75% e as cidades, que deveriam investir 15%, estão tendo um gasto em média de 25% para cobrir a necessidade. Ou seja, muito acima do que determina o limite constitucional, afirmou o secretário.
Ricardo concordou com o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos. Para ele, o principal problema da saúde está na atenção básica e, por isso, a Sesa está investindo no projeto Rede Cuidar. A iniciativa, que teve início em 2016, reorganiza o modelo de atendimento nas unidades básicas de saúde de todos os municípios do Espírito Santo.
Uma das mudanças, segundo o secretário, é a questão do atendimento nas unidades básicas que agora tem hora marcada. Antes tinha muita fila e era uma confusão. Hoje em dia esse fluxo foi organizado, comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados