Sargento da reserva da PM que foi baleado e perdeu rim recebe alta

Sargento da reserva é baleado ao sair da garagem, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O sargento da reserva da Polícia Militar Lucimar Schultz, de 52 anos, recebeu alta neste domingo (1°). O sargento estava internado no Hospital São Lucas, em Vitória, após ser baleado no último dia 21 e perder um rim.

A ex-esposa do militar, Vera Lúcia Jacob, afirma que o sargento sentiu dores e voltou ao hospital no mesmo dia em que recebeu alta, mas foi liberado e está em casa.

o PM passou por uma cirurgia e acabou perdendo um rim. O sargento Shultz foi atingido por três tiros quando retirava o carro da garagem de casa. Internado desde o dia 21 de março,

Relembre o caso

Um sargento da reserva da Polícia Militar foi baleado no início da manhã desta quarta-feira (21) no bairro Soteco, em Vila Velha. É o segundo caso de PM baleado no município em menos de 24h. Nesta terça (20), o policial militar Afonso Miller Costa de Mello foi ferido durante um atentado em São Torquato. Ele permanece em estado gravíssimo.

Segundo a Polícia Militar, o sargento baleado em Soteco foi atingido com três tiros. O militar, identificado como sargento Schultz, foi socorrido pelo próprio filho.

Segundo testemunhas, por volta de 6h40 o sargento tirou o carro da garagem e, quando voltou na direção do portão da casa, para tirar a moto, foi abordado por dois bandidos, que queriam o carro do PM.

O sargento reagiu ao assalto e houve uma troca de tiros, deixando o policial e um dos bandidos feridos. O sargento gritou para o filho, que mora na mesma rua, pedindo ajuda.

O sargento foi levado pelo filho inicialmente para o Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba), que fica perto do local do crime, e depois foi transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. (Com informações de Mayra Bandeira)