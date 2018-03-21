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Saúde

Sargento da reserva da PM baleado em Vila Velha perde um rim

Lucimar Schultz, de 52 anos, foi baleado na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Soteco, em Vila Velha

Publicado em 21 de Março de 2018 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 19:40
Sargento da reserva é baleado ao sair da garagem, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O sargento da reserva da Polícia Militar Lucimar Schultz, de 52 anos, que foi baleado na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Soteco, em Vila Velha, perdeu um rim, segundo a ex-esposa Vera Jacob. Ele foi atingido por três disparos, quando retirava o carro da garagem da residência.
Segundo Vera, o sargento, que está internado no Hospital São Lucas, em Vitória, passou por uma cirurgia e o quadro é estável. "Agora temos que aguardar 24 horas para que nada aconteça de pior", disse.
De acordo com a ex-esposa, a família toda está acompanhando o sargento no hospital. Ela espera que a justiça seja feita. "Infelizmente a gente está vivendo uma insegurança. A gente não quer acreditar nunca que isso pode acontecer em alguma família. A gente está tentando ficar bem, esperando que tudo se resolva", finalizou.
O CASO
Crédito: Divulgação
Um sargento da reserva da Polícia Militar foi baleado no início da manhã desta quarta-feira (21) no bairro Soteco, em Vila Velha. É o segundo caso de PM baleado no município em menos de 24h. Nesta terça (20), o policial militar Afonso Miller Costa de Mello foi ferido durante um atentado em São Torquato. Ele permanece em estado gravíssimo.
Segundo a Polícia Militar, o sargento baleado em Soteco foi atingido com três tiros. O militar, identificado como sargento Schultz, foi socorrido pelo próprio filho.
Segundo testemunhas, por volta de 6h40 o sargento tirou o carro da garagem e, quando voltou na direção do portão da casa, para tirar a moto, foi abordado por dois bandidos, que queriam o carro do PM.
O sargento reagiu ao assalto e houve uma troca de tiros, deixando o policial e um dos bandidos feridos. O sargento gritou para o filho, que mora na mesma rua, pedindo ajuda.
O sargento foi levado pelo filho inicialmente para o Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba), que fica perto do local do crime, e depois foi transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. (Com informações de Mayra Bandeira)
 
 

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