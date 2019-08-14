Sarampo: De SMS a ações em escolas, prefeituras reforçam vacinação

Vacinação contra sarampo na Ufes nesta quarta-feira (14) - 14/08/2019 Crédito: Eduardo Dias

primeiro caso de Sarampo no Espírito Santo, em Cariacica, as prefeituras da Grande Vitória estão intensificando a vacinação. O reforço vai desde aplicação das doses em shoppings e ações nas escolas municipais à abertura de postos de saúde aos sábados e envio de mensagens por celular. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, dos 66 casos suspeitos, 63 foram descartados, um foi confirmado - em Cariacica - e dois ainda seguem sob investigação. Após a confirmação dono Espírito Santo, em Cariacica, as prefeituras da Grande Vitória estão intensificando a vacinação. O reforço vai desde aplicação das doses em shoppings e ações nas escolas municipais à abertura de postos de saúde aos sábados e envio de mensagens por celular. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, dos 66 casos suspeitos, 63 foram descartados, um foi confirmado - em Cariacica - e dois ainda seguem sob investigação.

Your browser does not support the audio element. Após caso de Sarampo em Cariacica, prefeituras reforçam vacinação

VILA VELHA

Em Vila Velha - onde dos 21 casos suspeitos, 20 foram descartados e um segue em investigação - a secretaria municipal de saúde está realizando uma ação de atualização da caderneta de vacinação nas escolas e em transportadoras da cidade. Nesta semana, também foi iniciada a vacinação a trabalhadores do terminal portuário de Vila Velha.

Além disso, o município vai oferecer a vacinação em shoppings e unidades de saúde no próximo sábado (17). Das 10h às 21h, os shoppings Vila Velha e Boulevard terão doses da vacina para a população. Já nas unidades de saúde de Terra Vermelha e Santa Rita, a ação de intensificação será de 8h às 17h.

SERRA

Na Serra - onde não foram registrados casos de Sarampo este ano - a prefeitura informou que equipes estão fazendo a vacinação em escolas, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação e ampliar a cobertura vacinal.

Além disso, o município intensificou a vacinação contra a doença aos sábados, de 8h às 16h30, em unidades de saúde determinadas previamente, com o objetivo de oferecer a vacina para quem não consegue se imunizar de segunda a sexta. Para o próximo sábado, as unidades de saúde ainda não foram divulgadas.

CARIACICA

Em Cariacica, que registrou o primeiro caso confirmado da doença - dos outros quatro casos suspeitos, todos foram descartados - a prefeitura ampliou as salas de vacina e os dias de imunização. De segunda a sexta-feira, de 7h30 às 15h30, 17 unidades de saúde estão ofertando doses da vacina que combate o Sarampo. Em 2019, já foram aplicadas 14 mil doses.

VIANA

Em Viana, que registrou quatro casos suspeitos - 3 descartados e 1 em investigação - a secretaria municipal de saúde está realizando ações de vacinação aos fins de semana. No próximo sábado (17), nove unidades de saúde estarão abertas e ofertando a vacina. No penúltimo sábado do mês (24), oito postos abrirão as portas de 8h às 16h para fazer a imunização dos moradores (confira lista ao fim da reportagem). Além disso, ações de imunização já estão sendo realizadas em empresas transportadoras, e serão iniciadas nas escolas nesta semana.

CAPITAL

No município de Vitória - em que foram registrados cinco casos suspeitos, mas nenhum confirmado - a prefeitura informou que nenhuma ação de reforço vacinal será realizada. Mas, que sim, será seguida a recomendação do Programa Nacional de Imunização de acordo com a faixa etária. Os moradores podem se imunizar indo diretamente a qualquer uma das 28 unidades de saúde da Capital com sala de imunização.

Para facilitar o acesso à vacina, o município disponibiliza uma ferramenta de agendamento online, em que o morador pode marcar o dia e horário para se imunizar. A marcação online pode ser feita no endereço agendamento.vitoria.es.gov.br. Além disso, o município está enviando mensagens via SMS para moradores que fazem parte do público-alvo, lembrando da importância de atualizar o cartão de vacinação.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também receberá vacinação contra o Sarampo. A partir de desta quarta-feira (14), até sexta-feira (16), a Ufes estará disponibilizando a vacina Tríplice Viral. A ação acontecerá na Biblioteca Central, no Campus Goiabeiras.

CAMINHONEIROS

Segundo a secretaria estadual de saúde, os municípios também realizam ações nas transportadoras, para contemplar os caminhoneiros possam fazer viagens para os Estados que já registraram casos. O órgão frisou, no entanto, que os funcionários que não receberam a vacina procurem a unidade de saúde mais próxima para atualizar o cartão de vacinação.

QUEM PRECISA TOMAR A VACINA?

CBN Vitória, a coordenadora do Programa de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, explicou quem deve se vacinar. "O calendário de 1 ano até 29 anos contempla duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. De 30 até 49 anos, uma dose. As pessoas que já têm o esquema completo, não têm necessidade de tomar uma dose adicional, já aquelas que têm o esquema incompleto ou não foram vacinadas, devem procurar uma unidade de saúde e, além disso, aquelas que não sabem e não tem certeza, devem buscar, porque o importante é fazer a prevenção", disse. Em entrevista a rádio, a coordenadora do Programa de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, explicou quem deve se vacinar. "O calendário de 1 ano até 29 anos contempla duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. De 30 até 49 anos, uma dose. As pessoas que já têm o esquema completo, não têm necessidade de tomar uma dose adicional, já aquelas que têm o esquema incompleto ou não foram vacinadas, devem procurar uma unidade de saúde e, além disso, aquelas que não sabem e não tem certeza, devem buscar, porque o importante é fazer a prevenção", disse.

Além disso, a Sesa iniciou na semana passada uma ação de orientação para vacinação em todo o Estado e ampliou a vacinação para crianças de 6 a 11 meses que estivessem com viagem marcada para localidades que possuem casos confirmados, como é o caso do Estado de São Paulo, que já tem 900 casos notificados de sarampo e vários municípios considerados área de risco. Essa dose será considerada extra e a criança deverá receber mais duas doses, uma aos 12 meses e outra com 15 meses de idade, conforme calendário nacional de vacinação da criança.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Vitória: Unidades de saúde dos bairros Alagoano, Andorinhas, Bairro da Penha, Centro, Conquista, Consolação, Do Quadro, Fonte Grande, Forte São João, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Itararé, Jabour, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Jesus de Nazaré, Maria Ortiz, Maruípe, Praia do Suá, República, Resistência, Santa Luíza, Santa Marta, Santo André, Santo Antônio e São Cristóvão. De segunda a sexta-feira nos horários de funcionamento de cada sala de vacina, entre a manhã e a tarde.

Vila Velha: Todas as 18 unidades de saúde, exceto US da Prainha, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30. As US de Terra Vernelha, Coqueiral de Itaparica, Ibes e Vila Nova estão vacinando também no regime estendido de turno até às 21 horas.

Cariacica: Unidades de saúde dos bairros Bela Aurora, Bela Vista, Operário, Cariacica Sede, Itaquari, Itapemirim, Novo Brasil, Nova Rosa da Penha II, Oriente, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco, Jardim América, Porto de Santana, Jardim Botânico e Valparaíso, de segunda a sexta-feira de 7h30 às 15h30.

Serra: Há doses disponíveis da vacina em todas as 38 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário da sala de vacinação de cada uma, que varia de 8h às 16h30.