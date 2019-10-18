Sem filas

Saque do FGTS: Pouco movimento em agências da Grande Vitória nesta sexta

Começou nesta sexta-feira (18) o período de saque imediato para trabalhadores que não possuem conta corrente na Caixa Econômica Federal. Os primeiros contemplados são os nascidos em janeiro

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 12:12 - Atualizado há 6 anos

Agência da Caixa com pouco movimento, em Vitória, no primeiro dia de saque do FGTS para não-correntistas Crédito: José Carlos Schaeffer

Agências da Caixa na Grande Vitória tiveram um movimento tranquilo no primeiro dia do saque imediato do FGTS para trabalhadores não-correntistas do banco. A partir desta sexta-feira (18), os nascidos em janeiro, que não possuem conta na Caixa, já podem procurar as agências para realizar o saque de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa.

Para um melhor atendimento nessa nova etapa de saques, mais de 30 agências da Caixa estão funcionando em horário especial nesta sexta-feira (18) e nas próximas segunda (21) e terça-feira (22). Além disso, elas devem abrir neste sábado (19), de 9h às 15h.

Mas, no primeiro dia de atendimento para esta etapa, o movimento foi tranquilo nas agências. A reportagem de A Gazeta esteve em unidades da Caixa de Vitória e Vila Velha e não encontrou filas. Pelo contrário, funcionários relatavam uma procura bem pequena pelo auxílio.

Segundo o banco, para agilizar o atendimento, o trabalhador deve estar com sua carteira de trabalho em mãos no momento do saque. Dúvidas sobre valores e o direito ao saque podem ser consultadas no aplicativo FGTS, pelo site do banco ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas.

A data limite para recebimento dos valores é 31 de março de 2020, conforme o calendário no final da matéria. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.

O saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso o trabalhador seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. A retirada de até R$ 500 por conta do fundo não significa adesão ao saque aniversário (opção de sacar uma parte do FGTS todos os anos) ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.

