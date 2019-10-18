Publicado em 18 de outubro de 2019 às 12:12
Agências da Caixa na Grande Vitória tiveram um movimento tranquilo no primeiro dia do saque imediato do FGTS para trabalhadores não-correntistas do banco. A partir desta sexta-feira (18), os nascidos em janeiro, que não possuem conta na Caixa, já podem procurar as agências para realizar o saque de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa.
Para um melhor atendimento nessa nova etapa de saques, mais de 30 agências da Caixa estão funcionando em horário especial nesta sexta-feira (18) e nas próximas segunda (21) e terça-feira (22). Além disso, elas devem abrir neste sábado (19), de 9h às 15h.
Mas, no primeiro dia de atendimento para esta etapa, o movimento foi tranquilo nas agências. A reportagem de A Gazeta esteve em unidades da Caixa de Vitória e Vila Velha e não encontrou filas. Pelo contrário, funcionários relatavam uma procura bem pequena pelo auxílio.
Segundo o banco, para agilizar o atendimento, o trabalhador deve estar com sua carteira de trabalho em mãos no momento do saque. Dúvidas sobre valores e o direito ao saque podem ser consultadas no aplicativo FGTS, pelo site do banco ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas.
A data limite para recebimento dos valores é 31 de março de 2020, conforme o calendário no final da matéria. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.
O saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso o trabalhador seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. A retirada de até R$ 500 por conta do fundo não significa adesão ao saque aniversário (opção de sacar uma parte do FGTS todos os anos) ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.
