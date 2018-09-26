Santa Tereza: Rua de lazer vai ter fios subterrâneos

Imagem da Rua de Lazer, projeção de como ela deve ficar com as intervenções nas calçadas e com os fios aterrados Crédito: Prefeitura de santa teresa e sedurb





A Rua de Lazer, importante ponto turístico de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, vai ter a fiação aterrada. A obra foi acertada em contrato assinado entre o governo estadual e a EDP, na tarde de ontem. Segundo a distribuidora de energia elétrica, o prazo para entrega das melhorias, é de 12 meses, conforme previsto em contrato.

As obras de aterramento da fiação de luz, telefonia, internet e televisão, serão realizadas pela EDP e pelas empresas de telecomunicações.

De acordo com a secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a obra será realizada com recursos do Estado que já estão em caixa. O valor destinado para a intervenção é de R$ 1.745.081,07.

REVITALIZAÇÃO

Uma segunda etapa de obras na via, será custeada pela Prefeitura de Santa Teresa. A Rua de Lazer, oficialmente Rua Coronel Bonfim Júnior, vai ter revitalização na iluminação, no paisagismo e calçadas acessíveis, no mesmo nível da parte central da rua. Segundo o engenheiro civil responsável, Pedro Jayme, a estimativa é que a intervenção custe R$ 500 mil. Uma licitação está em andamento para contratar a empresa que fará a obra. Ela deve começar após o fim do trabalho com o cabeamento. Foi firmado um termo de cooperação entre prefeitura e governo do Estado para a realização de todas as intervenções no local.

Imagem da Rua de Lazer atualmente Crédito: prefeitura de santa teresa e sedurb

Na avaliação da secretária de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Santa Teresa, Samira Valadares Sperandio, as melhorias vão ajudar no turismo no local. Eu vejo esse como um dos projetos mais relevantes da prefeitura para a cidade. A execução dessas obras vai gerar muita melhoria na questão visual da rua, hoje muito poluída visualmente pela fiação. O casario histórico terá o seu valor agregado e a preservação cultural da rua também, afirma a secretária.

A Rua de Lazer é fechada para veículos aos finais de semana e feriados. A via conta com mais de 20 bares e restaurantes. (O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Daniella Zanotti)