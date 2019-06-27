Rafael Marcelino de Souza, de 31 anos, é um dos motociclistas que se acidentaram nesse ano de 2019 Crédito: Caíque Verli

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), relacionados a acidentes de trânsito no Espírito Santo. De janeiro a março deste ano foram 1.986 acidentes que provocaram o acionamento do Samu, ou que resulta numa média diária de 22 ocorrências com moto nos 18 municípios atendidos pelo serviço de urgência. Bastante vulneráveis à colisões e quedas, os motociclistas representam a maior fatia de atendimentos do, relacionados a acidentes de trânsito no Espírito Santo. De janeiro a março deste ano foram 1.986 acidentes que provocaram o acionamento do Samu, ou que resulta numa média diária de 22 ocorrências com moto nos 18 municípios atendidos pelo serviço de urgência.

Your browser does not support the audio element. Samu já atendeu quase 2 mil acidentes com moto no ES em 2019

O número já é mais da metade das ocorrências em todo o ano de 2018, que teve 3.437 atendimentos de acidentes com moto. Também representa 64,5% de todos os acidentes no primeiro trimestre de 2019. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Os dados mostram que as ocorrências envolvendo motocicletas estão crescendo a cada ano, chegando a corresponder a mais da metade de todas as ocorrências de acidente de trânsito atendidas pelo Samu no ano passado.

Em 2017, dos 6.147 registros totais de atendimentos do Samu, 2.506 foram causados por moto, aproximadamente 47,8%. Em 2018, eles passaram a ser mais da metade dos 6.572 acidentes totais, cerca de 52,3% (3.437).

CAPACETE

O médico ortopedista Ronaldo Roncetti Júnior, que atua no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), destacou a importância do uso do capacete e de andar com a velocidade adequada para evitar consequências mais graves nesses acidentes.

"O que vai mostrar pra gente a gravidade é a energia do trauma. Então, se a gente tem um acidente em alta velocidade, a fratura vai ser uma fratura mais grave. Para você ter uma ideia, apenas a diferença do capacete, se é parcial ou aquele completo já acarreta diferença na porção de acidentes mais graves."

Rafael Marcelino de Souza, de 31 anos, é um dos motociclistas que se acidentaram nesse ano de 2019 no Espírito Santo. Ele acabou de ter alta após 14 dias de internação. No entanto, as lesões do acidente o deixarão afastado das atividades por um período de até 90 dias. Rafael foi atingido por um carro que estava na contramão. Imagens gravadas por um circuito de segurança mostram que ele foi arremessado da mota após a colisão em uma avenida de Vila Velha .

Rafael ainda tem dificuldade para andar sozinho. "Voei, bati minhas costas no chão e fiquei internado por 14 dias. Foi uma fratura na mão esquerda e por causa da batida deu um trauma no quadril", lembra.