Salão do Inventor traz skate especial e detector de câncer

Selo do 21º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

Vaso antidengue, detector portátil de câncer e skate que anda praticamente sozinho: tem de tudo no 21º Salão do Inventor. Os projetos apresentados ontem variam desde os mais tecnológicos até outros elaborados apenas com itens corriqueiros. As motivações também são variadas, mas surgem normalmente de alguma necessidade da sociedade.

Um exemplo é o do médico nuclear Ary Oliveira, que veio do Piauí para expor um aparelho portátil que identifica, acoplado a um ultrassom, se um nódulo é maligno ou benigno. Ou seja, se a pessoa tem ou não câncer.

Hoje, só cidades maiores possuem o aparelho que tem essa capacidade. Se pudermos levar dentro da mochila um dispositivo que faça isso, conseguiremos aproximar o paciente do médico e diminuir o intervalo entre o diagnóstico e o início do tratamento, comenta Ary. Segundo ele, o equipamento custaria 90% menos que o convencional.

A jovem Nathalia Barcelos testa o skate pulse, movido pelo impulso do corpo Crédito: Marcelo Prest

Outro destaque do evento é o Skate Pulse, que é movido pela força do próprio skatista com o movimento de gangorra. O paulista Paulo Roberto Della Barba explica que a ideia veio ao observar um menino que tentava andar de skate sem impulsioná-lo. Ele tem um sistema de transmissão na parte superior que com o movimento natural de manobra para os lados, transforma esse impulso em um movimento para frente, explicou.

O projeto levou seis meses para chegar na versão que está sendo apresentada no salão, mas Paulo ainda quer fazer alguns ajustes. Eu trabalho para que chegue ao mercado no próximo ano, mas ainda preciso fazer algumas mudanças para que ele fique mais leve e mais barato, revela.

A jovem Nathália Barcelos (foto) testou e aprovou o skate.

AVALIAÇÃO

De acordo com Wagner José Fafá, idealizador do evento, a edição deste ano conta com 42 expositores, de oito estados brasileiros. Eles serão avaliados por três critérios: ineditismo, aplicação empresarial e apresentação.

O 21º Salão do Inventor Brasileiro acontece até amanhã, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. A entrada é franca. (A autora é residente em jornalismo. Texto sob orientação de Daniella Zanotti).

ADEUS, VÍRUS DA ZIKA

O pernambucano Fernando Encarnação desenvolveu um dispositivo que mata larvas do Aedes aegypti Crédito: Marcelo Prest

Indignado com o surto do vírus da zika, ligado a casos de microcefalia no seu Estado, o pernambucano Fernando Encarnação desenvolveu um dispositivo que, sem química alguma, mata larvas do Aedes aegypti.

VASO ANTIDENGUE

O capixaba Leo Simon Neto apresentou um vaso que também impede a proliferação do mosquito transmissor da dengue e da chikungunya Crédito: Marcelo Prest