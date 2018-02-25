Saiba quais vias estarão interditadas, em Vitória, neste domingo (25)

Agentes de trânsito de Vitória vão ajudar a organizar o trânsito nas regiões com vias interditadas Crédito: Wilbert Suave/PMV

A manhã deste domingo (25) foi de trânsito lento no Centro da Capital. Uma corrida, autorizada pela Prefeitura de Vitória, fez com que algumas vias fossem interditadas. A situação deixou alguns moradores irritados, como Augusto Matos, 79, que mora na Cidade alta. "Fiquei parado por mais de uma hora no trânsito do Parque Moscoso. Desisti de tentar comprar comida e voltei para casa. Acho um absurdo fecharem a via e não avisarem", comenta.

Por volta das 10h, o trânsito na área do Parque Moscoso já não apresentava retenções e fluía normalmente. Após a manhã de trânsito lento, o domingo ainda terá mais vias fechadas na Capital capixaba, desta vez para a passagem de blocos, em sua maioria.

O desfile do bloco Pindura Aí! vai interditar, das 12h às 19h deste domingo (25), as vias Balbina Santos (saída/chegada), Dr. Gastão Pache de Faria, Marechal Campos, Alberto Lucarelli, Alegre, Adolpho Cassoli, Cel. José Martins de Figueiredo (retornando em frente à rua Francisco de Alvarenga Rabelo) e Antônio Santos, em Santos Dumont, Bonfim e Maruípe.

A avenida Francisco Generoso da Fonseca (entre a rua Laurentino Proença Filho e praça Aníbal Anthero Martins), a praça Aníbal Anthero Martins (entre a rua Eugenílio Ramos e a avenida Dr. Pedro Feu Rosa), e a rua Eugenílio Ramos (entre a rua Moacyr Gonçalves e a praça Aníbal Anthero Martins, sentido Sesi) - todas em Jardim da Penha - estarão totalmente interditadas, das 14h às 22h, neste domingo (25), para a Festa Jubilar da Paróquia São Francisco de Assis.

Já o desfile do bloco da Pelada vai deixar as vias Afonso Sarlo (saída), Mal. Masc. de Moraes, Nª Sra dos Navegantes, Oscar Paulo da Silva, Gumercino Gomes da Silva, Belmiro Rodrigues da Silva e estacionamento da Praça do Papa (término), em Jesus de Nazaré/Enseada do Suá, temporariamente interditadas, das 14 às 18h.

Desvios

O trânsito nas regiões será desviado pelas vias adjacentes. A coordenação das operações de desvio e orientação de tráfego ficarão a cargo da Guarda Municipal.